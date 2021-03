Loterias Caixa adia sorteio da Dupla Sena de Páscoa 2021

A Loterias Caixa informou que a data do sorteio da Dupla Sena de Páscoa 2021 foi alterado. O concurso 2212, que estava previsto para ser realizado no dia 3 de abril, agora será realizado no dia 17 de abril, às 20h, conforme o horário de Brasília. Neste ano, o sorteio pode pagar o prêmio de R$ 30 milhões.

Geralmente, o concurso Especial Dupla de Páscoa aos sábados que antecedem o domingo de páscoa, O motivo da alteração não foi divulgado, mas a comercialização das apostas continuará ocorrendo normalmente.

Como acontece nos demais concursos especiais, a Dupla de Páscoa não acumula.

Como jogar Dupla Sena de Páscoa 2021?

O apostador pode jogar na Dupla Sena de Páscoa 2021 de três maneiras: pela internet, indo a uma lotérica ou pelo bolão. Os jogos podem ser feitos até às 19h.

Casas lotéricas

Vá até uma casa lotérica e escolha de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8, 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Dupla Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00. Cada cota não pode ser inferior a R$ 2,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos. Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Jogar pela internet

Para fazer o seu jogo, é preciso ter mais de 18 anos e acessar o site das Loterias Caixa. Depois faça o cadastro e quando estiver feito o login, escolha o jogo em que quer apostar e os números da aposta. Por fim, adicione o jogo ao carrinho e realize o pagamento.

Quanto custa jogar na Dupla Sena de Páscoa 2021?

As apostas da Dupla Sena de Páscoa 2021 custam de R$ 2,50 a R$ 12.512,50, dependendo da quantidade de números.

Dupla Sena Quantidade de Nº Jogados Apostas Feitas Preço 6 1 R$ 2,50 7 7 R$ 17,50 8 28 R$ 70,00 9 84 R$ 210,00 10 210 R$ 525,00 11 462 R$ 1.155,00 12 924 R$ 2.310,00 13 1.716 R$ 4.290,00 14 3.003 R$ 7.507,50 15 5.005 R$ 12.512,50

Premiação da Dupla Sena de Páscoa 2021

O primeiro concurso especial da Dupla Sena foi realizado em 2017, substituindo a Lotomania de Páscoa. Tradicionalmente, o sorteio era realizado um dia antes do domingo de Páscoa.

Embora o modo de apostar continue o mesmo dos concursos regulares, há uma regra nova. Poe se tratar de um sorteio especial, a dupla sena de Páscoa não acumula o prêmio.

Dessa forma, se nenhuma aposta acertar as seis dezenas, o prêmio passa para a segunda faixa, de cinco acertos. Mas se ninguém acertar cinco números do resultado da Dupla Sena de Páscoa, o prêmio vai para a faixa seguinte e assim por diante.

Números da Dupla Sena de 2020

A Dupla Sena de Páscoa de 2020, com prêmio principal previsto de R$ 30.835.432,29 e R$ 1.904.561, teve os seguintes números sorteados: 04 – 11 – 32 – 35 – 36 – 50 e 04 – 16 – 17 – 22 – 43 – 50.