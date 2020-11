O aplicativo Whatsapp liberou nesta quinta-feira (5) uma nova função: é possível enviar mensagens temporárias que somem depois de uma semana após seu envio. A novidade, que pode ser usada em mensagens individuais ou nos grupos (somente os administradores podem configurar o recurso), facilita a liberação de memória do celular, principalmente com arquivos de mídia e documentos. O lançamento foi muito aguardado, há que o Instagram possui a função desde o mês passado e o Telegram desde 2017.

Como funcionam as mensagens temporárias?

O uso das mensagens temporárias podem ser utilizados por celulares Android e iOS, permitindo aos usuários que configurem a nova função para cada conversa – ou seja, o recurso não é aplicado de forma automática. Tanto as mensagens enviadas quanto as recebidas após a ativação do recurso serão excluídas após sete dias e as mídias, apagadas – a não ser que tenham sido salvas no aparelho.

A proposta do Whatsapp é de facilitar a limpeza de memória do celular com a destruição automática dos conteúdos compartilhados. Contudo, há uma ressalva: as mensagens temporárias que forem encaminhadas não serão apagadas em conversas que o recurso esteja desativado. Outra informação importante: as mensagens temporárias poderão ser incluídas no backup do aplicativo caso ele aconteça antes de uma semana.

No entanto, se o usuário ficar sem usar o aplicativo por sete dias, as mensagens temporárias vão se autodestruir da mesma forma – e caso haja uma resposta a uma mensagem temporária, o texto ficará disponível mesmo após o prazo de sete dias.

Já é permitido enviar dinheiro através do Whatsapp

A novidade das mensagens temporárias chega após o aplicativo informar sobre o lançamento do Whatsapp Pay – funcionalidade de pagamento que permite o envio de dinheiro pela plataforma de forma segura, permitindo, assim, a venda direta através do Whatsapp, sem sair do aplicativo.