MicroStrategy e Square compram U$ 1,17 bilhão em Bitcoin

A MicroStrategy, empresa de tecnologia presidida por Michael Saylor, se tornou um cartão-postal do Bitcoin. Após comprar para sua carteira pessoal, Saylor coordenou a primeira compra de Bitcoin pela empresa em agosto de 2020, ajudando a estabelecer o ativo de investimento, comparável ao ouro digital.

Outros fundadores e grandes empresas seguiram o conselho da MicroStrategy, e a fabricante de baterias e automóveis elétricos Tesla de Elon Musk seguiu os passos. Desse modo, a empresa realizou um aporte gigantesco de US$ 1,5 bilhão em Bitcoin.

Quanto a MicroStrategy investiu em Bitcoin?

Nesta última rodada, a MicroStrategy comprou US$ 1 bilhão em Bitcoin. O preço unitário pago foi cerca de US$ 52,8 mil, levando o total adquirido pela empresa para 90.500 Bitcoins.

Como resultado, o investimento total agora está avaliado em US$ 4,5 bilhões. Parte dos recursos vieram de títulos de dívida, e parte de fundos próprios. Cabe lembrar que apenas 6 meses atrás o valor de mercado da MicroStrategy era de US$ 1,4 bilhão apenas.

Quem é a Square que comprou Bitcoin?

Square é uma empresa de meios de pagamentos, fornecedora de soluções para e-commerces e lojas físicas. Além disso, é dona do Cash App, um aplicativo parecido com o PayPal para transferências digitais.

Avaliada em mais de US$ 100 bilhões de dólares, a gigante de tecnologia já havia comprado US$ 50 milhões em Bitcoin no final de 2020. Nesta semana, a Square investiu outros US $170 milhões. De acordo com a empresa, os recursos vieram em parte do lucro bruto das operações.

Só em janeiro de 2021 mais de 1 milhão de clientes do Cash App compraram Bitcoin pela primeira vez através do aplicativo.

Mais empresas vão seguir a MicroStrategy?

Sim, a tendência é que cada vez mais grandes empresas aloquem parte de seu capital em Bitcoin. Jack Dorsey, CEO da Square, disse que irá duplicar a posição em Bitcoin, além de analisar novas formas de conectar seus produtos no aplicativo Cash App.

Diante disso, no final de 2020, o PayPal anunciou compra e venda de criptos em parceria com a startup Paxos. Ou seja, a estratégia é uma forma de atrair novos usuários, de acordo com um de seus diretores.

De maneira similar, o criador e CEO da XP, Guilherme Benchimol, afirmou que todo investidor deveria ter criptomoedas em sua carteira. Em suma, validou a tese de investimento da MicroStrategy.

Mastercard e Visa vão aceitar Bitcoins?

Ao menos inicialmente, o interesse parece estar focado nas stablecoins, as moedas pareadas em dólar. No entanto, Visa e Mastercard também estão interessadas no mercado de criptomoedas.

As empresas pretendem fazer trade Bitcoin?

Não, a decisão dessas empresas públicas de converter seus ativos para o Bitcoin não é para especular no mercado. Ou seja, a intenção é preservar capital, realizando uma proteção contra a eventual inflação causada pelo excesso de estímulos econômicos.

Como resultado, essas empresas estão aproveitando a oportunidade para comprar Bitcoin. Em alguns casos, como a MicroStrategy e Square, a mudança implica um foco maior nas criptomoedas como produto, ou seja, visando lucro através de serviços.

A política de preservação de capital certamente parece uma prática inteligente e lucrativa, porém não se trata de especulação sobre o preço do Bitcoin.