Monster Hunter Rise: saiba mais detalhes sobre a demo e como baixar

Monster Hunter Rise, o mais recente título da franquia Monster Hunter. da Capcom, ganhou uma versão demo, para a alegria dos fãs. O famoso videogame RPG de ação estará disponível oficialmente em 26 de março de 2021.

E a expectativa[ei tão grande que a demo do game teve um número de acesso maior do que o esperado. A loja virtual da Nintendo que distribui o título, enfrentou problemas de lentidão, com o grande tráfego.

Alguns usuários reclamaram que o ícone de download simplesmente não existia na página do jogo. Assim, em outros casos, o game não era baixado quando o botão voltava a aparecer.

Mas a empresa se justificou por meio de suas redes sociais. Portanto, a Nintendo informou que tudo foi causado por um congestionamento de dados devido a alta procura pelo título.

E para resolver a situação, a Nintendo realizou um procedimento emergencial de manutenção.

Vale lembrar que a demo de Monster Hunter Rise estará somente até às 5h do próximo dia 1º de fevereiro (horário de Brasília). Nela, podem ser feitas quatro tipos de missões, além de um treinamento básico sobre o Wirebug e outro sobre Wyvern Riding. Então se você ainda não jogou, corra, porque o tempo é limitado!

Jogabilidade de Monster Hunter Rise

Nesta demo, os jogadores poderão participar em quatro missões diferentes. Nelas, eles vão aprender a usar as suas novas mecânicas, que s]ao a Wirebug e Wyvern Riding. Além de dominar todos os 14 tipos de armas existentes no jogo!

Os jogadores também podem realizar duas missões no modo coop local ou online. Mas é importante lembrar que a demo permite que os gamers tenham apenas um total de 30 tentativas para realizar as missões.

Os jogadores partilham essas missões nos dois modos existentes, o beginner e o intermediate. Para quem quiser saber mais como jogar, há um tutorial e o treino para Wyvern Riding. E o melhor é que neles não há esse limite para tentativas. Mas atenção: eles ficarão indisponíveis juntamente com o jogo, após o dia 1º de fevereiro.

Assim, todas as quatro missões em Monster Hunter Rise se passam na área das Ruínas do Santuário. Sendo que uma missão inicial e intermediária. Outras duas missões de tutorial. também estão incluídas.

Portanto, todos os 14 tipos de armas estão disponíveis. De forma que o modo multijogador pode ser testado online e localmente. Também será possível trazer Palicos e os novos Palamutes parecidos com cães com você.

A missão de inicial lhe desafiará a derrubar um Grande Izuchi e seu bando, enquanto o desafio intermediário põe você contra um Mizutsune mais forte. Os tutoriais ensinarão o básico de como usar um Wirebug e o novo recurso Wyvern Riding, que permite controlar e até cavalgar monstros, além de fazer com que eles lutem entre si.

Como baixar o Monster Hunter Rise demo

Agora que você já sabe mais sobre o Monster Hunter Rise e se interessou em fazer o download, continue lendo este tópico. Vamos ensinar mais detalhes.

Inicialmente, você deve inserir acessar o site da loja onde o jogo está disponível e inserir o seu contato Nintendo. Posteriormente, clique nas palavras “Download Demo”, que o download iniciará em seguida.

Vale lembrar que é necessário ter 1,6 GB para o download completo de Monster Hunter Rise. Se você não tiver esse espaço disponível, é importante você desinstalar outros programas que usa com menos frequência, se quiser ter a versão demo.

Caso contrário, o download não será concluído. Se você não quiser desinstalar, pode mover esses arquivos para outra mídia, como um cartão micro SD, por exemplo.

Após o game baixar por completo, pode jogar normalmente. Assim, você pode realizar as quatro missões existentes na demo, além de usar todos os tipos de armas disponíveis no game.

Assim, você pode baixar e experimentar essa demonstração de Monster Hunter Rise até o dia 1º de fevereiro, por volta das 5h, quando ela expira. Após isso, somente será possível jogar o game com o lançamento oficial. De acordo com o calendário da Capcom, está previsto para o dia 26 de março de 2021.

Então baixe hoje mesmo Monster Hunter Rise e se divirta com as missões e habilidades disponíveis nessa demo. Chame os amigos para esse divertido game, que conquistou vários fãs em todo o mundo