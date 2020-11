Lucro da Nintendo dispara com a pandemia do coronavírus.

A Nintendo, a empresa japonesa por trás dos videogames Super Mario e Pokémon, informou na quinta-feira (5) que seu lucro fiscal no primeiro semestre mais do que triplicou com o passar do tempo.

Isso se deve, principalmente, pelo fato das pessoas estarem em casa durante a pandemia e consumirem mais jogos.

O lucro da Nintendo, com sede em Kyoto, nos seis meses até setembro subiu para 213 bilhões de ienes (US$ 2 bilhões). Em 2019 o lucro foi de 62 bilhões de ienes. As vendas de seis meses dispararam de 444 bilhões de ienes para 769 bilhões de ienes (US$ 7,4 bilhões).

De acordo com a Nintendo, mais de 5 milhões de unidades do software de jogo “Super Mario 3D All-Stars” para o Nintendo Switch foram vendidas durante o período. Bem como venderam quase 3 milhões de unidades do “Paper Mario: The Origami King” .

Os lançamentos anteriores também continuaram a vender rapidamente, incluindo “Animal Crossing: New Horizons”. A empresa já vendeu 26 milhões de unidades do jogo no mundo todo, de acordo com a Nintendo.

Os downloads online e as vendas de celulares da Nintendo também aumentaram.

Lucro da Nintendo dispara

A Nintendo disse que espera que os resultados positivos continuem. O mais recente em sua outra linha de jogos de sucesso, como “Pikmin 3 Deluxe”, estará à venda este ano, disse.

Além disso, a empresa aumentou sua previsão de lucro para o ano inteiro até março para 300 bilhões de ienes (US$ 2,9 bilhões), acima de uma projeção anterior de um lucro de 200 bilhões de ienes (US$ 1,9 bilhão).

A última previsão, se realizada, marcaria uma melhoria de 16% em relação aos 259 bilhões de ienes em lucro registrado no ano fiscal anterior.

Embora o aumento dos casos de covid-19 tenha prejudicado grande parte da economia global, incluindo a do Japão, alguns setores, como varejo online e entretenimento doméstico, estão crescendo.