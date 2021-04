PicPay lança chat de conversa dentro do aplicativo

Pode parecer algo sem sentido para um aplicativo financeiro, mas o PicPay divulgou, na quarta-feira, 31, o lançamento de um chat de conversa dentro do aplicativo. Tornando-o mais parecido com uma rede social, o serviço permitirá que usuários conversem e tenham outras interações entre si quando precisem usar algum serviço bancário no app.

Chamada de “direct message”, a funcionalidade pretende ser uma espécie de WhatsApp dentro do PicPay. Com exclusividade ao jornal O Estado de S. Paulo, o diretor social da empresa, Luiz Fernando Diniz, disse que a ferramenta deve ocupar o espaço antes preenchido por outros aplicativos entre a combinação do serviço e a hora do pagamento.

“Hoje, o PicPay é uma plataforma muito difundida pelo usuário no momento do pagamento, só, que toda vez que essas pessoas querem combinar um evento, elas usam outras ferramentas de comunicação. Estamos trazendo ferramentas para que essa jornada inteira possa ser feita no PicPay”, disse o executivo.

Funcionamento PicPay

A ideia é de que o cliente não precise sair do app para falar com amigos e parentes . E a ideia é de que não fiquem restritas ao aspecto financeiro. Mirando nisso, a empresa já confirmou que recursos como mensagem de voz, ligação por áudio e vídeo estarão disponíveis em breve. “Um usuário que possui amigos e que interage dentro do app chega a ter 2,4 vezes o potencial de retenção de um usuário que não utiliza a rede social”.

Atualmente, cerca de 20 milhões de usuários do PicPay já estão com acesso ao recurso, na parte superior do app. Agora, a meta é chegar aos 50 milhões de usuários até sexta.

E para assegurar a segurança dos milhões de usuários, o PicPay diz que as conversas do chat têm, em um primeiro momento, criptografia apenas no servidor que suporta a função. Para o segundo semestre de 2021, a tecnologia de criptografia de ponta a ponta deve ser implementada, em integração com as mensagens de voz e chamadas de voz e vídeo.