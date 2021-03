Como ganhar dinheiro no PicPay com códigos e compartilhando

O PicPay é um dos maiores aplicativos com serviço de pagamento online no Brasil. Com ele é possível, por exemplo, quitar dívidas, transferir dinheiro e até mesmo fazer recargas no celular. No entanto, uma das funções que tem chamado a atenção dos brasileiros é a de ganhar dinheiro com o PicPay.

Os usuários do aplicativo podem ganhar um crédito de R$ 10 ao convidar amigos para criar conta no PicPay. O dinheiro pode ser adquirido a cada pessoa que realizar o cadastro com o código de indicação.

Para o valor ser efetivado, quem foi indicado deve fazer o primeiro pagamento com cartão de crédito pelo aplicativo no valor mínimo de R$ 10. O prazo para efetivar a transação é de 7 dias após a criação da conta no PicPay.

Quem usou o código de indicação para fazer a conta no aplicativo também ganha o crédito de R$ 10 da promoção. Esse cashback é creditado após a primeira transação no cartão de crédito pelo aplicativo.

É possível indicar até 100 amigos por mês no aplicativo, o que garante R$ 1.000 na promoção de indicações. Segundo o PicPay, somando a outras promoções, o cliente pode receber até R$ 1,9 mil mensal.

Como conseguir o código promocional e ganhar dinheiro no PicPay?

Para criar seu código promocional e indicar amigos, abra o PicPay; Toque no ícone localizado no canto superior direito (+ amigo); Caso o seu aplicativo não tenha o ícone, toque em “Promoções disponíveis – seleção especial” na tela principal do app; O próprio aplicativo gera o seu código e não é possível editar; É possível compartilhar o código promocional por WhatsApp, Facebook, Twitter ou E-mail.

Como transferir dinheiro promocional do PicPay?

O valor promocional obtido pela promoção de indicação de amigos não pode ser sacado através de Saque 24h, nem transferido através de PIX ou TED. O usuário pode usar o valor apenas para fazer transações dentro do próprio Picpay, como pagar boletos, fazer recargas no celular e pagar os amigos, por exemplo.

Cashback do PicPay

O PicPay ainda alerta os clientes sobre algumas informações gerais sobre o pagamento promocional ao indicar amigos. Confira:

O código de indicação da promoção de cashback só é aceito para novos cadastros.

Se o código não for usado no momento do cadastro, não dá para fazer de novo.

Um amigo convidado poderá usar apenas 1 (um) código ao se cadastrar.

O valor resgatado não pode ser obtido criando vários cadastros com o mesmo aparelho, o

mesmo cartão de crédito e/ou o mesmo número de telefone celular.

Os códigos de R$ 10 duram 7 dias corridos, contados a partir da criação da conta.

O limite de convites válidos no cashback é de 100 convites por mês no app.

