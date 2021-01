Pokémon: tudo sobre a franquia de games de completa 25 anos

Não há dúvidas que Pokémon é um dos maiores sucessos dos games. Que inclusive atravessou outras mídias, como o anime que fez conquistou fãs em todo o mundo nos anos 2000. Mas a história da franquia, começou bem antes, em 1996.

E em 2021 o jogo completa 25 anos de criação, mas continua inovando. Inclusive, um remake de Pokémon Diamond and Pearl pode estar disponível ainda em em 2021 para Nintendo Switch. De acordo com um novo rumor, a The Pokémon Company e a Game Freak pretendem fszer o lançamento em conjunto.

Mas enquanto a informação não se confirmada, a empresa já iniciou oficialmente as comemorações do aniversário de Pokémon.

Em um vídeo divulgado pela marca há a participação especial da cantora Katy Perry. O conteúdo ainda relembra todos os games, as cartas, a série, os brinquedos e todas as memórias proporcionadas.

Além disso, ainda no fim de 2020, A The Pokémon Company revelou o logotipo que simbolizará o aniversário de 25 anos da franquia, em fevereiro de 2021.

Portanto, a empresa afirmou que irá divulgar novidades sobre as ações de comemoração planejadas para o ano que vem em breve.

E sem dúvidas a série de games dos monstrinhos de bolso Pokémon se revelou um sucesso que atravessou gerações e continua fazendo história. Relembre agora s história e momentos importantes que envolvem as aventuras dessas adoráveis criaturinhas.

A história de Pokémon

Pokémon foi um game criado por Satoshi Tajiri em 1995 e lançada um ano depois. O nome é a abreviação de Pocket Monters, oque significa Monstros de Bolso ,em tradução literal. Assim, o roteiro do game foca nas criaturas ficcionais que os seres humanos capturam. Posteriormente eles são treinados para lutarem um contra o outro como um esporte e participam de torneios.

Atualmente, além dos jogos, Pokémon tem um grande universo que inclui cartas colecionáveis, série de televisão, além de filmes, mangás e brinquedos.

Mas a empresa lançou os primeiros jogos da franquia para o Game Boy original, desenvolvidos pela Game Freak e publicados pela Nintendo. Estes jogos são do formato RPG. Além disso, os fãs os consideram os jogos “principais”, assim como suas sequências, recriações e traduções para o inglês são considerados de Pokémon,

A série iniciou o lançamento de “Pocket Monsters Red e Green”. Ambos os jogos rapidamente tiveram grande popularidade. E deram prosseguimento à Primeira Geração do Game, que incluiu também “Pokémon Trading Card Game”, “Pokémon Puzzle League” e “Pokémon Stadium”.

A partir de 1999 a empresa começou a Segunda Geração dos games, com “Pokémon Gold’ & Silver” para o console Game Boy Color. Em abril de 2001. Como na geração anterior, “Pokémon Crystal” se tornou um grande sucesso, logo após o seu lançamento.

Esta geração introduziu 100 novas espécies de Pokémon, entre eles a Chikorita, um dos mais populares. O game também ganhou novos sistemas e habilidades.

Novas Gerações

Já em 2003, a The Pokémon Company iniciou a Terceira Geração, com games para Game Boy Advance. O título ” Pokémon Ruby & Sapphire”, ultrapassou os 3,1 milhões de unidades vendidas.

Em 2005, a geração Advance termina com “Pokémon Emerald”, uma versão complementar para Ruby & Sapphire e trazia novos recursos, como o retorno das animações dos Pokémon ao início das batalhas,

Em 2006, a franquia celebrou seu aniversário de 10 anos. E as vendas dos jogos (incluindo home console games, como Hey You, Pikachu!, para Nintendo 64) acumularam mais de 200 milhões de cópias vendidas.

E assim o game ganhou novas gerações, atingindo a oitava, atualmente. Os torneios ocorrem na região de Galar e introduziu 81 novos Pokémon, formas de Galar, a Champion Cup, Dynamax, formas Gigantamax, batalhas Max Raid e Pokémon Camp.

Curiosidades sobre a franquia

Com tantos lançamentos, Pokémon é a segunda franquia de mídia de jogos mais bem sucedida e lucrativa do mundo, atrás da franquia de Mario que também pertence a Nintendo.

A companhia geralmente lança os jogos em pares. Sendo que cada um contém pequenas variações em relação ao outro. Enquanto a série principal consiste em RPGs, os spin-off abrangem outros gêneros, como RPG de ação, quebra-cabeça e jogos virtuais para animais de estimação.

A partir de 24 de novembro de 2017, a empresa vendeu mais de 300 milhões de jogos em todo o mundo. Isso faz de Pokémon arrecadar o segundo maior número de vendas de jogos. A franquia só fica atrás da própria franquia da Nintendo, o gigante Super Mario.