Nintendo relança Game & Watch após 40 anos.

A Nintendo está se sentindo nostálgica ultimamente e está revivendo outra relíquia dos anos 80.

O videogame portátil Game & Watch, introduzido pela primeira vez em 1980 e produzido até 1991, foi o responsável por colocar a Nintendo no mapa.

Contudo, ele estava muito longe da Nintendo de hoje. Afinal, atualmente a empresa regularmente lança os jogos que se tornam os mais vendidos no mundo. Bem como conecta pessoas online e usa realidade aumentada.

Assim, Game & Watch era uma série de jogos portáteis que a Nintendo vendia antes de o mundo se apaixonar pelo Game Boy. Naquela época, o console em preto e branco tinha apenas um jogo.

Nintendo relança Game & Watch

O novo Game & Watch mantem seu design original com as cores vermelho e dourado. Além disso, ele tem entrada USB para recarregar e a tela é colorida.

O console conta com três jogos: “Super Mario Bros.”, “Super Mario Bros.: The Lost Levels” e “Ball (a versão Mario)”. Apenas “Ball”, um jogo de malabarismo, que permanece em preto e branco.

Embora o Game & Watch não tenha sido a primeira tentativa da Nintendo em videogames, foi o primeiro sucesso.

O console não é tão celebrado como alguns dos outros sistemas de jogo da Nintendo, mas foi o primeiro sistema a apresentar o teclado direcional em forma de +, encontrado pela primeira vez no “Donkey Kong” de 1982.

Seu sucesso também deu alguma legitimidade aos jogos portáteis, um nicho sobre o qual os fabricantes de videogames não tinham certeza na década de 1970.

Apostas em relançamentos

A Nintendo tem passado por um relançamento recentemente. Nos últimos anos, ela vendeu versões clássicas do NES e do Super Nintendo, completas com algumas dezenas de jogos e os controladores originais.

Agora, a empresa está em plena celebração: é o 35º aniversário de Mario. Assim, anunciaram diversos produtos Mario. Bem como um novo jogo Battle Royale e o relançamento de “Super Mario 64,” “Super Mario Galaxy” e “Super Mario Sunshine”.

Assim, agora é a vez da Game & Watch estar sob os holofotes. A edição do 40º aniversário do Game & Watch chegou às lojas na última sexta-feira (13) por um tempo limitado e no valor de US$ 49,99.