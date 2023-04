Por que o Telegram foi suspenso no Brasil e quando volta?

Com milhares de usuários no Brasil, o Telegram foi suspenso no país nesta quarta-feira, 26 de abril, por decisão da Justiça Federal no Espírito Federal, já que a empresa não forneceu dados solicitados pelas autoridades sobre neonazistas operando na rede.

De acordo com a 1ª Vara Federal de Linhares (ES), em trecho da decisão, a companhia não cooperou com a investigação das autoridades brasileiras.

"Os fatos demonstrados pela autoridade policial revelam evidente propósito do Telegram de não cooperar com a investigação em curso", diz o documento.

Em coletiva nesta quarta, o Ministro da Justiça anunciou multa e suspensão de Telegram por não enviar dados completos sobre grupos neonazistas: "Nós sabemos que isso está na base da violência contra nossas crianças e adolescentes", disse Flávio Dino.

A justiça também multou o Telegram em um milhão de reais por dia por "descumprimento" e ordenou a "suspensão temporária de (suas) atividades.

Ainda não há informação de quando a rede social voltará a funcionar.

Quem é o dono do Telegram?

Pavel Durov é o fundador e proprietário do aplicativo de mensagens Telegram, que tem mais de 700 milhões de usuários ativos mensais em todo o mundo.

O Telegram, de uso gratuito, compete com aplicativos de mensagens como o WhatsApp do Facebook.

Durov deixou a Rússia depois de se recusar a cooperar com o serviço secreto russo e fornecer dados criptografados dos usuários de sua primeira rede social.

Ele, que se naturalizou francês em 2021, mudou-se com o Telegram para Dubai em 2017. De acordo com a Forbes, sua fortuna está estimada em US$ 11,5 bilhões.

