Sony encerra atividades no Brasil, mas mantêm assistência

A Sony, fabricante japonesa de eletrônicos, está no Brasil desde 1972. No entanto, após 48 anos, anunciou que vai fechar sua fábrica de Manaus.

A princípio, o comunicado afirma que a produção de eletrônicos, como TV, áudio e câmeras digitais, será interrompida.

Por que a Sony decidiu sair do Brasil?

A saída da Sony já estava prevista desde 2019, com o fim da venda dos smartphones Xperia. O objetivo é a redução de custos, aumentando a margem de lucro em outros mercados. Desta forma, a Sony visa fortalecer a estrutura e a sustentabilidade de seus negócios.

Desde 2018 a Sony já passava por um processo de corte na produção. Assim sendo, com essa decisão de sair do Brasil, a Sony deverá investir em outras regiões do mundo.

Como fica a linha de produtos Sony?

Primeiramente, com o fechamento da fábrica de Manaus, vão ser interrompidas as vendas de produtos eletrônicos como TVs, câmeras e equipamentos de áudio.

Entretanto, os demais negócios do grupo Sony, como jogos, soluções empresariais, canais de TV e séries, vão seguir com suas atividades normais no Brasil.

Os funcionários vão ser recolocados?

Quanto aos funcionários, a Sony afirmou que está tomando todas as medidas necessárias e garante o pagamento dos direitos trabalhistas, além de prestar todo o apoio necessário. Contudo, mais de 220 empregos diretos estão sendo desligados em Manaus.

Nesse sentido, em setembro de 2020, quando foi feito o comunicado inicial, o governador do Amazonas, Wilson Lima, comentou a saída da indústria de eletrônicos. “A gente lamenta a saída da empresa porque isso significa uma menor circulação de recursos na nossa economia e também a perda de empregos.”

Assistência técnica vai continuar?

Sim, o comunicado oficial de encerramento de atividades no Brasil informava que a assistência técnica seria mantida.

Nesse sentido, a Sony afirmou que vai manter o pós-venda e suporte de reparo para todos os produtos sob sua responsabilidade comercial. Ou seja, pelo tempo necessário de acordo com a lei e política de garantia de produtos.

Quais os principais produtos da Sony?

De acordo com o site da Sony Brasil, são televisores, caixas de som, sistemas de áudio, câmeras de lentes intercambiáveis, filmadoras profissionais, além de home theaters, lentes, e equipamentos de uso pessoal.

Cabe lembrar que, embora não sejam produzidos no país, a empresa oferece produtos e soluções profissionais, que incluem equipamentos de transmissão e produção de rádio e TV, projetores, equipamentos de medicina, além de dispositivos de armazenamento de dados.