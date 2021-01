PlayStation PS5 some das lojas: como e onde comprar?

O PlayStation PS5 está em falta nas lojas. A Sony não está conseguindo atender a demanda do console PlayStation 5. O console está esgotado há muito tempo, desde que começaram as vendas oficiais no Brasil. Apesar disto, existem alguns revendedores cobrando um ágio sobre o preço oficial.

Recentemente, a Sony liberou mais unidades do PS5 nas lojas online que já se esgotaram. O jeito é se cadastrar para uma nova pré-venda, prevista para entrega no início de março.

Quais são os modelos e preços do PlayStation 5?

De acordo com a Sony, são basicamente dois modelos. Um deles para uso exclusivamente digital, custando R$ 4.200. Ao passo que o outro, com leitor Blu-ray, que permite jogar pelo disco, com preço oficial de R$ 4.700.

O console PlayStation 5 PS5 permite que os jogadores atualizem seus jogos em disco e digitais do PS4 para a nova versão digital.

De certo, você deve usar a sua conta da PlayStation Network para comprar e baixar os jogos em ambas as versões, inclusive compatíveis com os jogos digitais do PS4. Além disso, alguns jogos do PS4 tem uma atualização para melhorias no PS5.

Preciso ter uma conta na PlayStation?

Sim, é necessário criar uma conta na PlayStation Network (PSN). Deste modo, se você já tiver uma conta no seu console PS4, poderá usar a mesma. Ao mesmo tempo, você pode ter em sua assinatura PlayStation Plus, troféus, amigos e outras informações no PS5, enquanto ainda os mantém no PS4.

Se você não tem conta, basta configurar uma nova fornecendo suas informações e preferências. Primeiramente, coloque seu endereço de email. Logo depois, siga as instruções no e-mail recebido para finalizar a configuração.

Quanto custam os jogos do PS5?

O preço dos jogos varia de R$ 54, para “Please, Don’t Touch Anything” até R$ 320, no caso do lançamento “Marvel’s Avengers”. Nesse sentido, é possível fazer o pagamento com cartão de crédito, débito, ou através do Paypal.

Outra forma de adquirir créditos é comprar cartões pré-pagos da PSN, vendidos nas lojas oficiais. Depois que você compra o cartão, basta raspar o código secreto e inserir na sua conta para carregar sua carteira virtual.

Se você fizer a compra do cartão PSN pela internet, procure um vendedor bem avaliado. Usualmente, após confirmar o pagamento, você recebe o código secreto por e-mail. Dessa forma, não há necessidade do cartão físico.

Quais os acessórios recomendados?

Os acessórios mais recomendados por especialistas são controles adicionais, carregador e câmera. Seja como for, ambos modelos já vêm com um controle, além do jogo Astro ‘s Playroom instalado. Todavia, se você é um jogador aficionado, irá se interessar por:

Controle DualSense (R$ 445): o novo controle possui uma resposta tátil aprimorada que substitui os antigos motores responsáveis por fazer o controle vibrar. Dessa maneira, dão mais realismo e aumentam a imersão no jogo. O mesmo vale para os gatilhos, que podem executar ações diferentes dependendo da força com a qual são apertados. Além disso, tem um microfone embutido.

Estação de carregamento DualSense (R$ 162): Permite carregar dois controles simultaneamente sem precisar conectá-los ao console.

Câmera HD (R$ 398): Com duas lentes para captura em 1080p e um suporte integrado, a permite capturar sua imagem em Full HD. Deste modo, utiliza duas lentes, enquanto você grava seus vídeos ou faz transmissões ao vivo.

O PlayStation PS5 também tem integração com o PlayStation VR. Conecte seu PlayStation VR ao PS5 para curtir jogos digitais compatíveis com o PS VR.

Onde comprar o PlayStation 5 no Brasil?

A Sony mantém a política de vendas somente em lojas online. Assim sendo, as lojas oficiais, apontadas pela Sony no Brasil são: Americanas.com.br, Submarino.com.br e Amazon.com.br – todas com entrega prevista para meados de março.

De maneira similar, Casasbahia.com.br, FastShop.com.br e MagazineLuiza.com.br – mostram uma janela para cadastro com a promessa de aviso quando houver estoque disponível.

Em suma, nenhum revendedor possui estoque para entrega imediata. Enquanto isso, existem anúncios do PlayStation 5 no Mercado Livre e em outros sites de venda oferecendo por R$ 10.000 ou mais. Entretanto, desconfie de preços muito baixos ou de vendedores com baixa qualificação.

Por que é tão difícil comprar o PlayStation 5?

Profissionais de revenda têm usado robôs para comprar todo o estoque assim que o produto ficar disponível. Posteriormente, esses consoles são revendidos por preços mais altos.

Embora não seja ilegal, a compra de um PS5 de um revendedor não autorizado não é recomendada. Isso porque esses cambistas não oferecem as mesmas garantias. Além disso, o preço acaba sendo muito maior que o oficial.

Em suma, continua existindo uma demanda reprimida. Por esse motivo os jogadores estão com dificuldade em conseguir um PlayStation 5. Por último, comprar um PS5 em lojas na internet ainda é a melhor maneira.