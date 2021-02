Recentemente, um usuário do TikTok lançou um vídeo mostrando como se utiliza um recurso não tão famoso entre os usuários do Spotify. Por isso, se você ficou curioso pra saber do que estamos falando, continue lendo essa matéria.

O Spotify é um dos aplicativos de música mais utilizados por usuários de todo o mundo. Ele é popular, divertido e interativo. Uma das suas novidades mais recentes foi a inclusão da função karaokê, onde é possível ver a letra das músicas, bem como curiosidades e descrições sobre o artista.

Tudo sobre a Sessão Grupo do Spotify

Porém, um usuário chamado The Masket Mortal divulgou um tutorial com tudo sobre a Sessão Grupo. Ou seja, até 5 usuários podem ouvir simultaneamente uma mesma lista de músicas. Para utilizar o recurso, basta clicar no “alto-falante”, na parte superior esquerda e escolher “iniciar uma sessão”.

Em seguida, você deverá enviar para os seus amigos um convite. Além desse recurso, o Spotify ainda permite que os seus usuários sincronizem as playlists ou importem listas na hora.

Ademais, outra funcionalidade interessante é a busca descoberta de músicas através do ano de lançamento. Ou seja, você encontrará diversas versões de uma mesma canção. É só escrever o nome dela e em seguida colocar o ano. Gostou? Conheça outras dicas incríveis sobre o Spotify.

Conheça outras funcionalidades do Spotify

Quem utiliza o Spotify há algum tempo já sabe das várias possibilidades do aplicativo, como criação de listas, compartilhamento nas redes sociais, entre outras funções. Então, listamos outras que podem ser úteis e melhorar sua utilização.

Compartilhamento de músicas via QR Code

A plataforma disponibiliza um Qr Code, que fica nas capas de artistas, músicas ou álbuns. Mas você sabia que pode compartilhar uma música com outras pessoas através desse código? Basta salvá-lo nas suas fotos e enviar para a pessoa, que deverá scanear o código.

Controlar o Spotify através de aplicativos de mapa

Outro recurso incrível é a possibilidade de controlar suas reproduções através do Waze ou Google Maps. No entanto, os aplicativos devem estar integrados para que você possa dar play, avançar, pausar, etc.

Então, para ativá-lo, será necessário conectar seu aplicativo a outros dispositivos e autorizar a sincronização de dados entre eles. Vale salientar que esse recurso aumenta a segurança de quem usa o aplicativo no trânsito.

Ver a agenda de shows por perto

Muitos usuários ainda desconhecem essa função do Spotify. Através da plataforma, você poderá saber quais são os eventos em locais próximos à cidade onde você mora. Para fazer essa indicação, o algoritmo do aplicativo percorre o seu histórico de artistas ouvidos.

Escutar músicas continuamente

Já esse recurso tem como objetivo melhorar a experiência do usuário na plataforma e evitar que ele fique muito tempo sem ouvir suas músicas e saia da plataforma. Sendo assim, quando você terminar um álbum, começará a ouvir músicas similares logo em seguida, seja do mesmo artista ou não.

Economizar dados

Se você gosta de ouvir suas músicas preferidas quando está fora de casa, mas não quer gastar os seus dados móveis, ative esse recurso. Além disso, você ainda pode definir a qualidade da música que está ouvindo e assim economizar a sua internet.

Alternar os dispositivos

Você ainda pode ouvir suas músicas no Chromecast, no smartphone e em outros aparelhos que estejam logados na mesma conta. Para isso, é necessário que o usuário controle de forma remota onde for melhor para ele.

Silenciar artistas no Spotify

Enfim, o último recurso que vamos mencionar nessa lista é a possibilidade de silenciar os artistas que você não tem interesse. Por vezes somos surpreendidos com músicas que sequer gostamos, sobretudo nas playlists de indicação ou aleatórias.

Então, ao ativar esse recurso, você irá ignorar automaticamente essas faixas. Aliás, se quiser bloquear de vez o artista, basta ir na página dele e escolher essa opção. Porém, infelizmente essa função só pode ser utilizada em iPhones.

Se você gosta de consumir músicas, filmes e séries online, conheça os programas mais indicados para assistir filmes online com os amigos.