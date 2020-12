Conheça programas para assistir filmes e séries online com amigos

Assistir filmes e séries online com outras pessoas é algo possível há bastante tempo. No entanto, durante a pandemia de covid-19, essa prática caiu como uma luva. Afinal, já não é possível, ou pelo menos recomendado, reunir amigos em casa ou no cinema para isso. Contudo, alguns usuários não sabem o que fazer para que todos assistam simultaneamente. É claro que os participantes podem dar play ao mesmo tempo, ou ao menos tentar. Mas, existe uma forma mais eficaz de garantir que as telas estejam sincronizadas: os aplicativos.

Confira abaixo quatro opções de aplicativos e programas que vão tornar a sua experiência muito melhor.

Discord – Assistir filmes e séries online

O Discord é um programa muito conhecido no universo dos jogos e, embora poucos saibam, ele é muito bom para assistir filmes e séries online com amigos. Isso porque, através do recurso Discord Go Live, um usuário pode transmitir sua tela ao vivo para até 50 pessoas. Para utilizá-lo, é preciso ter o programa baixado em sua máquina. Em seguida, faça o login ou, se este for o seu primeiro acesso, cadastre uma conta. Feito isso, você terá que criar um canal de voz para o grupo, conforme os passos abaixo:

Abra o programa e clique no botão “+”, no canto esquerdo da tela; Uma janela com alguns modelos prontos aparecerão, escolha a opção “Amigos”; Crie um nome para o servidor e, caso queira, adicione uma foto de capa; No centro da tela, serão exibidas algumas ações, escolha “Convide seus amigos”; Você pode selecioná-los no próprio Discord ou encaminhar o link do servidor que será exibido para você;

Após adicionar todos os amigos que participarão da “sessão cinema”, clique no botão “Tela” no canto inferior esquerdo e selecione qual janela deseja transmitir. Agora é só confirmar e dar play para iniciar a transmissão.

Twoseven

Este é um programa que permite assistir filmes e séries online da Netflix, bem como conteúdos do Youtube, Vimeo e Crunchyroll com outra pessoa. Além disso, o Twoseven pode transmitir vídeos que estiverem armazenados no computador. No entanto, diferentemente do Discord, o Twoseven limita-se a dois usuários por transmissão. Portanto, se o grupo for maior, essa não será a melhor opção. Por meio do programa, também é possível realizar chamadas de vídeo durante o filme ou série, assim todos poderão se ver durante a sessão. Para começar a usar, basta instalar o aplicativo e seguir o passo a passo inicial.

Kast

Kast, por sua vez, é um app que não se limita às transmissões de vídeo. Ou seja, ele permite que o usuário compartilhe absolutamente tudo o que estiver fazendo na tela. Em outras palavras, isso significa que é possível assistir séries e filmes de qualquer plataforma de streaming com os amigos. Assim como a opção anterior, sua instalação e uso são bem intuitivos.

Syncplay

Por fim, é possível utilizar o Syncplay. Ao contrário dos demais programas, este possibilita somente a transmissão ao vivo de vídeos que já estão salvos no computador. Ele suporta diversos reprodutores, como o Media Player Classic e o VLC. No entanto, com esse programa, o grupo não poderá assistir filmes e séries online em plataformas de streaming.