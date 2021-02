Stadia: estúdio de jogos do Google fecha as portas

Stadia, do Google, anunciou que está saindo do negócio de criação de jogos. Em suma, está demitindo a equipe e abrindo sua plataforma para criadores externos.

Em princípio, todos os jogos com lançamento previsto para depois de 2021 serão abandonados. Como resultado, esse fechamento afetará cerca de 150 desenvolvedores.

O que é Stadia?

Stadia é a plataforma de streaming de jogos do Google. A princípio, entrou no mercado para ser uma alternativa aos consoles tradicionais, liderado pelo Sony PlayStation e Microsoft Xbox. No entanto, sua principal diferença é não existir um console.

Assim sendo, pode ser usado em qualquer dispositivo: celular, computador ou mesmo um Chromecast para rodar os games pela internet. Ou seja, é como uma “Netflix” de jogos. Desse modo, é só escolher um jogo do catálogo e começar a jogar, sem precisar fazer download ou atualizações.

Dessa forma, todo o processamento é feito em nuvem. Dependendo da velocidade da internet do usuário, a resolução máxima de streaming pode chegar a 4K no plano Stadia Pro. Não dá pra competir com a qualidade de um bom PC Gamer, porém é satisfatório. Veja aqui os computadores mais recomendados para jogos.

Porque a Google fechou o Stadia?

Segundo o Google, devido aos elevados custos e o fato da plataforma não ter atingido o sucesso esperado. Criar novos jogos leva muitos anos e requer um investimento significativo.

Assim sendo, o Google decidiu entregar o desenvolvimento para os parceiros. O objetivo passou a ser melhorar a plataforma para jogadores, trazendo tecnologia inovadora.

Seja como for, uma das causas do insucesso foi a promessa inicial de que a plataforma seria uma espécie de “Netflix dos games”. Dentro desta ideia, os jogadores teriam de pagar uma mensalidade para jogar. Porém, quando o Stadia foi lançado no final de 2019, o sistema não era assim. Os jogadores precisam pagar cada jogo, trazendo muita insatisfação.

Quanto custava o serviço?

Na época do lançamento do Stadia, o Google oferecia um pacote pelo preço de US$ 129 (cerca de R$ 700), que incluía um joystick personalizado, um Chromecast Ultra e três meses de assinatura do serviço Stadia Pro.

Além disso, o Google desenvolvia novos recursos no serviço. Por exemplo, um deles permitia que o jogador cedesse o controle do personagem para outro usuário. De maneira similar, outro recurso permite que outra pessoa continue o jogo no ponto onde parou. No entanto, muitos destes recursos jamais saíram da fase de testes.

A competição da Microsoft

Por outro lado, a Microsoft expandiu seu serviço de jogos na nuvem, o xCloud. Com isso, o Stadia tornou-se cada vez menos atraente. Em resumo, não se tornou popular e, claro, não estava dando lucro. Isso sem contar que a Stadia não tem jogos exclusivos, que poderiam atrair mais interessados.

O Stadia vai acabar?

Ainda não. Certamente a tecnologia de streaming de jogos do Stradia é sólida e pode funcionar nesta nova estratégia de oferecê-la para os desenvolvedores externos. Sem dúvida, vai ser uma briga dura, pois há uma grande concorrência com Sony, Microsoft e Nintendo.

De qualquer forma, o Google continuará a oferecer o Stadia para os usuários, incluindo o Stadia Pro. No entanto, não está claro quantos jogos exclusivos ainda vão ser adicionados ao serviço.