Starlink: como funciona a Internet via satélite de Elon Musk

Quando se fala no bilionário Elon Musk, as chances são altas de que você pense na empresa de carros elétricos Tesla, seu empreendimento de exploração espacial SpaceX, ou sua tentativa de assumir o controle do Twitter. Talvez, algo com o qual você pode estar menos familiarizado é a Starlink, um empreendimento que visa vender conexões de internet por meio de uma rede crescente de satélites privados. Mas como funciona a Starlink?

Em visita ao Brasil no dia 20 de maio de 2o22, o magnata se reuniu com Jair Bolsonaro e depois anunciou por meio de sua conta do Twitter que sua empresa vai operar no no país. “Superanimado por estar no Brasil para o lançamento da Starlink em 19 mil escolas não conectadas em áreas rurais e também para o monitoramento ambiental da Amazônia”, disse Musk na publicação.

Mas a Starlink tem suas controvérsias. Membros da comunidade científica levantaram preocupações sobre o impacto dos satélites de órbita terrestre baixa da Starlink na visibilidade do céu noturno. Enquanto isso, concorrentes de internet via satélite, incluindo Viasat , HughesNet e o Projeto Kuiper, da Amazon, também perceberam o impulso da Starlink, provocando justas regulatórias e tentativas de desacelerar Musk.

Mas o que é Starlink e como funciona

Tecnicamente, a Starlink é uma divisão dentro da SpaceX, além de também ser o nome da crescente rede da empresa de voos espaciais – ou “constelação” – de satélites orbitais. O desenvolvimento dessa rede começou em 2015, com os primeiros protótipos de satélites lançados em órbita em 2018.

Nos anos seguintes, a SpaceX implantou milhares de satélites Starlink na constelação em dezenas de lançamentos bem-sucedidos, o mais recente dos quais ocorreu em 21 de abril e entregou outros 53 satélites em órbita terrestre baixa. Isso eleva o número total de satélites lançados para 2.388, mais de 2.000 dos quais parecem ser partes operacionais da constelação.

Starlink como funciona? E esses satélites podem conectar minha casa à internet? Essa é a ideia, sim.

Assim como os provedores existentes de internet via satélite como HughesNet ou Viasat, a Starlink quer vender acesso à internet – especialmente para pessoas em áreas rurais e outras partes do mundo que ainda não têm acesso à banda larga de alta velocidade.

O hardware Starlink da SpaceX inclui uma antena parabólica e um roteador, que você configurará em casa para receber o sinal do espaço. A versão mais recente do prato, vista aqui, é mais barata para a SpaceX produzir, e outras melhorias no design podem estar a caminho em 2022.

“O Starlink é ideal para áreas do globo onde a conectividade normalmente tem sido um desafio”, diz o site da Starlink. “Sem limites da infraestrutura terrestre tradicional, a Starlink pode fornecer internet de banda larga de alta velocidade para locais onde o acesso não era confiável ou completamente indisponível”.

Tudo o que você precisa fazer para fazer a conexão é configurar uma pequena antena parabólica em sua casa para receber o sinal e passar a largura de banda para o seu roteador. A empresa oferece várias opções de montagem para telhados, quintais e o exterior de sua casa. Existe até um aplicativo Starlink para Android e iOS que usa realidade aumentada para ajudar os clientes a escolher a melhor localização e posição para seus receptores.

Quanto custa Starlink?

O custo do serviço foi inicialmente cobrado em US$ 99 por mês, mais impostos e taxas, além de um pagamento inicial de US$ 499 pela antena parabólica montável e roteador que você precisará instalar em casa. Em março de 2022, e apesar das previsões anteriores dos executivos da SpaceX de que os custos de hardware cairiam com o tempo, a SpaceX elevou esses preços para US$ 110 por mês e US$ 599 adiantados para o hardware.

O valor é alto para uma conexão de internet, especialmente uma que não é tão rápida quanto uma conexão de fibra, mas Musk está apostando que o custo valerá a pena para pessoas que até agora viveram sem acesso a uma conexão confiável e rápida, de forma alguma.

Onde o Starlink está disponível – Starlink como funciona

De acordo com Musk, a lista de países atualmente atendidos pela crescente rede de satélites de órbita terrestre baixa inclui EUA, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Áustria, Holanda, Irlanda, Bélgica, Suíça, Dinamarca, Portugal, Austrália e Nova Zelândia. O contrato de pré-encomenda da Starlink inclui opções para solicitação de serviço em outros países também, incluindo Itália, Polônia, Espanha e Chile.

Ainda há um caminho a percorrer – Starlink provavelmente precisará de pelo menos 10.000 satélites em órbita antes de poder oferecer serviço completo para a maior parte do globo (e a SpaceX mostrou sinais de que deseja até 42.000 satélites na constelação) . No momento, são apenas cerca de 20% do caminho até lá, na melhor das hipóteses, com cobertura focada em regiões situadas entre 45 e 53 graus de latitude norte .

Ainda assim, Musk tem sido otimista sobre a linha do tempo do Starlink. Durante uma entrevista no Mobile World Congress de 2021, Musk disse que o Starlink atingiria a disponibilidade mundial, exceto nos Pólos Norte e Sul a partir de agosto . No início de junho, Shotwell expressou um sentimento semelhante e disse que o Starlink alcançaria a capacidade de manutenção global em algum momento deste outono .

“Nós implantamos com sucesso cerca de 1.800 satélites e, quando todos esses satélites atingirem sua órbita operacional, teremos uma cobertura global contínua, de modo que deve ser como o prazo de setembro”, disse.

Por que satélites, afinal? A fibra não é mais rápida?

A fibra, ou internet entregue via cabo de fibra ótica no solo, oferece velocidades de upload e download que são realmente muito mais rápidas do que a internet via satélite – mas, como empresas como o Google lhe dirão, não há nada rápido em implantar a infraestrutura necessária para obter fibra para as casas das pessoas. Isso não quer dizer que haja algo simples em disparar satélites para o espaço, mas com menos concorrentes afiados – e com muito menos burocracia para enfrentar – há motivos para acreditar que serviços como o Starlink atingirão locais sem internet muito antes da fibra.

E não se esqueça que é de Elon Musk que estamos falando. A SpaceX é a única empresa no planeta com um foguete pousável e reutilizável capaz de entregar carga após carga em órbita. Essa é uma grande vantagem na corrida espacial comercial. Além disso, Musk disse em 2018 que a Starlink ajudará a fornecer à SpaceX a receita necessária para financiar a ambição de longa data da empresa de estabelecer uma base em Marte.

Se esse dia chegar, também é provável que a SpaceX tente estabelecer uma constelação de satélites no planeta vermelho também. Isso significa que os clientes da Starlink estão potencialmente servindo como cobaias para as redes sem fio marcianas do futuro.

“Se você enviar um milhão de pessoas para Marte, é melhor fornecer alguma forma de comunicação”, disse Shotwell em 2016, falando sobre a visão de longo prazo da empresa para a Starlink. “Eu não acho que as pessoas que vão a Marte vão ficar satisfeitas com alguns rádios antiquados e terríveis. Eles vão querer seus iPhones ou Androids em Marte.”

Acompanhe as principais notícias sobre Elon Musk no DCI