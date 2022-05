O magnata terá reunião com presidente no interior de SP

Elon Musk no Brasil: por que o bilionário vai encontrar Bolsonaro?

Elon Musk no Brasil? O executivo-chefe da Tesla Inc. e da SpaceX, está viajando ao país para se encontrar com Jair Bolsonaro apenas cinco meses antes do presidente de direita buscar um segundo mandato nas eleições nacionais.

O homem mais rico do mundo será recebido por Bolsonaro na sexta-feira em um hotel a cerca de 110 quilômetros de São Paulo, informou o jornal local O Globo na quinta-feira. A publicação acrescenta que o encontro foi organizado pelo ministro das Comunicações, Fabio Faria, que visitou o bilionário no ano passado nos EUA.

A estadia de Elon Musk no Brasil seria para discutir conectividade para levar internet às escolas rurais e reduzir o desmatamento ilegal na floresta amazônica. A informação do encontro chegou ao topic trends do Twitter na manhã de sexta-feira.

“A convite do ministro das Comunicações, Fábio Faria, o empresário @elonmusk chega ao Brasil na sexta-feira para discutir Conectividade e Proteção da Amazônia com o governo brasileiro”, escreveu o ministro em sua conta no Twitter.

De acordo com a reportagem do O Globo, a reunião será em um hotel de luxo próximo à cidade de Sorocaba, em São Paulo, e contará com a presença de vários executivos de negócios, incluindo o presidente-executivo da Telecom Italia (TLIT.MI) , Pietro Labriola, e o presidente da Credor brasileiro Banco BTG Pactual (BPAC3.SA) , André Esteves.

Em live na noite de quinta-feira, Bolsonaro disse que havia planejado um encontro privado em São Paulo “com uma pessoa muito importante e reconhecida em todo o mundo”. “Ele está vindo para oferecer sua ajuda à nossa Amazônia”, disse o presidente em sua transmissão semanal nas redes sociais, sem citar Musk.

Quem é Elon Musk?

Atualmente CEO da SpaceX e da Tesla, Musk é a pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna estimada em US$ 220 bilhões, segundo a revista Forbes.

Mas o magnata se tornou ainda mais popular entre os apoiadores de Bolsonaro depois de anunciar planos de comprar o Twitter Inc. e usar a plataforma para defender a “liberdade de expressão”. O próprio Bolsonaro teve várias postagens de mídia social derrubadas pelo Twitter e Facebook depois que as empresas determinaram que o presidente estava espalhando falsidades sobre tópicos como a pandemia de Covid-19 e a segurança do sistema de votação eletrônica do Brasil.

O empresário atraiu a atenção mundial quando anunciou no mês passado que planejava comprar o Twitter em um negócio no valor de US$ 44 bilhões.