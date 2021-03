Startup mapeia postos de testagem e vacinação contra covid-19

De olho nas crescentes buscas no Google para encontrar postos de testagem e de vacinação contra covid-19, a startup HubLocal criou uma solução. Focada em marketing digital, a empresa, está em processo de desenvolvimento de uma ferramenta que concentra informações sobre unidades de testagem e postos de vacinação contra o novo coronavírus.

A ideia é concentrar informações sobre os postos de vacinação e locais de testes como endereço, telefone para contato, , horário e dias de funcionamento, entre outros dados que geralmente não são encontrados facilmente em buscas feitas na internet.

Além da startup

Felipe Caezar, CEO da startup, conta que a primeira fase do projeto será o cadastramento desses postos e locais de testes em parceria com estados e municípios, que poderão colocar informações de forma gratuita na plataforma da HubLocal. A ferramenta, por sua vez, enviará os dados aos principais sites e aplicativos de mapas e listas da internet de maneira unificada, facilitando assim o acesso da população à informação segura.

“Inicialmente começaremos pelas capitais brasileiras, mas temos a intenção de cadastrar o maior número possível de pontos de vacinação e unidades de testagem e, dessa forma, após completar os cadastros dos postos e unidades das capitais, começaremos a entrar nos demais municípios ordenando pelo tamanho da população”, diz o executivo da startup.

O CEO complementa que a ideia surgiu depois de pensarem como poderiam criar uma ação que pudesse beneficiar a população, como outras empresas estão fazendo no País.

“É a hora de grandes, médias ou pequenas empresas contribuírem com o país a fim de ajudar no controle da doença e agilizar o processo de vacinação para que a população se sinta segura, vidas sejam salvas e a economia retome o mais rápido possível”, diz. “Por isso a proposta desta parceria é de modo totalmente gratuito, tendo apenas como contrapartida o endosso e o envio de informações dos órgãos públicos sobre postos de vacinação e onde os testes estão sendo realizados para a nossa plataforma”, afirma o executivo da HubLocal.

De acordo com Felipe, o cadastramento já começou em Fortaleza, onde é possível achar mapas e listas com informações específicas sobre os postos de vacinação e unidades de testagem. “Agora a ideia é que as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios das capitais brasileiras continuem os cadastros para que possamos aumentar ainda mais as informações, ajudando a população”, explica Felipe, sem entrar em detalhes estratégicos.