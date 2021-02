Postos de vacinação abertos em SP: confira os locais

A vacinação contra a Covid-19 em idosos entre 80 a 84 anos está a todo vapor na grande São Paulo. Mas após a cidade registrar muita espera e longas filas, há novo lugares para a imunização. Confira o endereço e o horário de funcionamento dos Postos de vacinação abertos em SP:

Postos de vacinação abertos em SP

Há dos pontos de drive-thru espalhados pela cidade, e também 468 unidades básicas de saúde (UBS) e mais três centros escolares abetos para a vacinação. Confira a seguir a localização completa de todos os pontos de imunização:

6 drives-thrus – Postos de vacinação abertos em SP

Horário: De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Aos finais de semana pode funcionar, mas com horário diferenciado.

Clube Hebraica – Rua Angelina Maffei Vita com a Rua Ibiapinópolis, no Jardim Paulistano (Zona Sul)

Praça Charles Muller – Estádio do Pacaembu (Zona Oeste)

Arena Corinthians (Zona Leste)

Autódromo de Interlagos – Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589 – Portão 9, entrada KRF (Zona Sul)

Centro de Exposições do Anhembi – Rua Olavo Fontoura – Portão 38 (Zona Norte)

Igreja Boas Novas, na Vila Prudente – Rua Marechal Malet, 535 – Parque da Vila Prudente (Zona Leste)

3 Centros-escolas – Postos de vacinação abertos em SP

Horário: De segunda a sexta, das 7h às 19h

Centro-Escola Barra Funda – Av. Dr. Abrahão Ribeiro, 283, Bom Retiro

Centro-Escola Geraldo de Paula Souza – Av. Dr. Arnaldo, 925, Sumaré

Centro-Escola Samuel Barnsley Pessoa – Av. Vital Brasil, 1.490, Butantã.

Assistências Médicas Ambulatoriais (Amas) e Unidades Básicas de Saúde (UBS)

468 Unidades Básicas de Saúde (UBSs)

Horário: De segunda a sexta, das 7h às 19h

Veja o posto de vacinação mais próximo aqui.

84 UBSs com sistema drive-thru

Horário: 8h às 17h

Confira aqui a lista das UBSs com sistema Drive-Thru

82 AMAS/UBSs Integradas

Horário: 7h às 19h, inclusive aos sábados

Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades

Previsão do governo e vacinômetro em SP

O cronograma de vacinação do Estado de SP prevê cerca 563 mil pessoas entre 80 e 84 anos e de outras 430 mil pessoas que estão na faixa de 77 a 79 anos. Os idosos com mais de 85, cuja vacinação já foi iniciada, são cerca de 515 mil pessoas.

Pré-cadastro no site Vacina Já

O governo do estado orienta que os idosos se cadastrem no site da campanha de vacinação contra a Covid-19, Vacina Já. O pré-cadastro pode economizar 90% do tempo de atendimento para a imunização, segundo informações do próprio governo. O formulário leva cerca de um minuto para ser preenchido.

Quem não optar pelo cadastro no site não deixará de ser vacinado. É possível se cadastrar presencialmente, entretanto, não é recomendado, já que a coleta de informações pode levar cerca de 10 minutos além de gerar aglomerações nos postos e pontos de atendimento.