Teclado virtual: saiba o que é e aprenda o passo a passo de como ativar

O teclado virtual se tornou um elemento muito útil para a segurança de informações. O recurso, normalmente ativado na falta do teclado físico, ajuda a proteger dados sigilosos e evitar a invasão de hackers.

Porque quando se usa o teclado físico, informações como senhas e logins, ficam na memória do computador. Assim, há maiores chances de interceptação.

Por isso, a versão virtual é a melhor opção para digitar dados sigilosos. Essa opção está presente no Windows, por meio da ferramenta Facilidade de Acesso.

Com ele, é possível acessar o teclado virtual através da barra de pesquisas. Ela fica ao lado do menu Iniciar no sistema operacional. É bem fácil e rápido de acessar!

Outro recurso interessante desta ferramenta é a possibilidade de digitar textos e visualizar todos os caracteres especiais. O que facilita bastante a vida do usuário.

E neste artigo você vai entender mais sobre o teclado virtual e também aprender como ativá-lo em seu computador. Então continue a leitura e aproveite o conteúdo!

O que é o teclado virtual

O teclado virtual funciona por meio de um software, que permite entrada de texto em programas de computador . Portanto, é uma maneira alternativa ao teclado convencional, em situações que seu uso não é possível.

E sua operação de baseia em receber entradas de um dispositivo apontador. Como por exemplo o mouse, um ecrã tátil ou uma stylus sobre uma imagem de teclado . Posteriormente, ela é convertida para um caractere de texto, que é escrito na tela do editor.

Os teclados virtuais podem ser encontrados em dispositivos. Os principais exemplos são os computadores, laptops, celulares, tablets, consoles portáteis e caixa eletrônicos.

Como citado anteriormente, outro importante uso do teclado virtual é de dificultar as fraudes. Como, por exemplo, em operações bancárias feitas pela Internet. Algo que se tornou comum no cotidiano de muitas pessoas.

Uma das formas mais comuns de fraude é a instalação de um spyware ou cavalo de Tróia (programa-espião) no computador da vítima. O programa-espião “copia” todas as teclas digitadas e envia a listagem, por e-mail, para o computador do fraudador.

Em seguida, o programa localiza os dados bancários, incluindo a senha, e usa estas informações para movimentar ilegalmente a conta bancária da vítima.

Contudo, se a senha for digitada clicando-se com o mouse em um teclado virtual, o programa-espião não terá meios de obtê-la. Porque ele não possibilita que os programas dos fraudadores gravem as teclas pressionadas. Assim, há menos riscos.

Como ativar o teclado virtual

Veja abaixo um passo a passo de como ativar o teclado virtual em seu dispositivo, usando o Windows 10 e no Gmail. O teclado virtual do Gmail pode ser útil para escrever uma mensagem em outro idioma, por exemplo. E quando quiser usar caracteres especiais. Assim, a ferramenta se torna uma ótima alternativa.

No Windows 10

Clique no botão “Iniciar”. Ele é representado pelo ícone do Windows Fica no canto inferior esquerdo do desktop;

Selecione o menu de “Configurações”;

Clique em “Configurações do Windows”

Clique em “Facilidade de Acesso”;

Acesse a opção “Teclado”, na coluna da esquerda

Ative a chave “Usar Teclado Virtual”;

Clique em teclado virtual / reprodução

O teclado virtual poderá ser movimentado livremente pela tela.

Para desativá-lo é só fechar a janela clicando no “x”.

No Gmail

Crie uma nova mensagem no Gmail;

Clique no ícone de teclado, no canto superior direito. Fica ao lado do ícone de engrenagem;

Na janela com opções que abrir

Escolha um de sua preferência

Dê um duplo clique sobre ele;

O novo teclado virtual aparecerá no box “Ferramentas de inserção de texto selecionadas”;

Clique em “OK” para salvar o teclado escolhido;

Ao selecionar, novamente, o ícone de teclado

Selecione-o e, depois, clique em “Mostrar teclado”;

Agora já é possível usar o teclado virtual personalizado

Pronto! Você já pode fazer o uso do teclado virtual

O teclado virtual vai te auxiliar a mandar mensagens em outros idiomas, além de reforçar a sua segurança. Por isso, quando precisar digitar informações importantes e dados sigilosos, não deixe de usar essa opção.

