Tem como excluir o Threads sem acabar com o Instagram?

A Threads, nova plataforma da Meta, projetada para destronar o Twitter como o aplicativo de mídia social para conversas em texto, foi lançada oficialmente em 6 de julho. Mas alguns que desejam excluir suas contas após testá-lo, estão enfrentando alguns problemas.

Como excluir o Threads?

Uma conta do Threads só pode ser excluída se a conta do Instagram usada para criá-la também for desativada, de acordo com a Política de Privacidade Suplementar do Threads e uma página da Central de Ajuda.

Para criar uma conta na nova plataforma, o usuário deve ter uma conta no Instagram, diz a página da Central de Ajuda, e se o usuário não tiver uma, deve criar.

Adam Mosseri, chefe do Instagram, postou na nova rede que está ciente das críticas e explicou por que a exclusão atualmente é de ambas as contas ou nenhuma.

“O Threads é alimentado pelo Instagram, então agora é apenas uma conta, mas estamos procurando uma maneira de excluir sua conta do Threads separadamente”, escreveu ele.

Enquanto algumas pessoas procuravam excluir o aplicativo por desinteresse, outras estavam preocupadas com a privacidade. Um tuíte com mais de 90 mil visualizações analisa alguns dos dados que o aplicativo coleta, incluindo saúde, localizações, contatos e históricos de pesquisa. (Essa mesma política de privacidade pode ser revisada na loja de aplicativos da Apple .)

Os dados “podem ser coletados e vinculados à sua identidade”, de acordo com uma linha na página do aplicativo na loja de aplicativos da Apple, acima de uma lista dos 12 tipos de dados coletados.

O Threads obteve 10 milhões de inscrições nas primeiras sete horas, de acordo com Mark Zuckerberg, que postou a estatística em sua conta nova. A NBC News informou que obteve 23 milhões de inscrições na noite de lançamento.

Os usuários dizem que se sentem enganados ao criar uma conta no Threads.

“Não podemos excluir nossa conta de tópicos sem excluir nosso ig??” alguém twittou. “Eles sabiam que as pessoas odiariam instantaneamente, então fizeram uma armadilha .”

