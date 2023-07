Taxa limite excedida no Twitter: qual o limite de tweets por dia?

Elon Musk determinou que o Twitter limite a quantidade de conteúdo que os usuários podem visualizar a cada dia. O bilionário diz que 'limites temporários' tratam de questões de segurança, enquanto alguns usuários suspeitam que a mudança seja para aumentar as assinaturas pagas do Twitter Blue. Mas o que muda?

O que é a taxa limite excedida no Twitter?

No fim de semana, os usuários do Twitter começaram a receber mensagens de “Taxa limite excedida no Twitter”, depois de lerem mais de 1 mil tweets. Alguns puderam esperar um pouco e atualizar suas linhas do tempo, enquanto outros não puderam ver mais publicações pelo resto do dia.

A empresa de Elon Musk impôs uma taxa limite à grande maioria dos usuários que não pagam pela plataforma, restringindo as contas não verificadas a visualizar 600 tweets por dia, posteriormente aumentados para 1.000. O limite de 10.000 tweets é para usuários verificado e 500 para novos usuários não verificados.

Musk twittou que essas mudanças eram “limites temporários” projetados para lidar com “níveis extremos de extração de dados” e “manipulação do sistema”. Não está claro se é isso que está ocorrendo, mas a coleta de dados é onde os serviços automatizados, como a IA, coletam todos os dados disponíveis publicamente em um site.

O ricaço também twittou que “quase todas as empresas que fazem IA” estavam obtendo “grandes quantidades de dados” do Twitter, o que Musk disse estar forçando a empresa a implantar mais servidores – a um custo – para lidar com a demanda. As ferramentas de IA generativa, como chatbots e serviços de geração de imagens, são baseadas em modelos de linguagem grande (LLM), que são “treinados” em grandes quantidades de dados obtidos de sites da Internet, incluindo Wikipedia, Twitter e Reddit.

