Tesla é investigada por 23 acidentes envolvendo piloto automático

A Tesla, fabricante de automóveis do bilionário Elon Musk, entrou na mira do governo dos Estados Unidos. Na noite da terça-feira, 23, a Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário dos Estados Unidos (NHTSA) confirmou a investigação de 23 acidentes possivelmente causados por falha na ferramenta de piloto automático de carros da Tesla.

Até o momento, a Tesla e Musk não se pronunciaram sobre acidentes ou a investigação.

Acidentes

O acidente que chamou a atenção do órgão regulador americano ocorreu em 2016, no estado da Flórida. Na época, o piloto automático reconheceu um carro branco contra o céu claro e não freou, causando um acidente fatal. O motorista também usou a ferramenta fora das estradas e dirigiu a 119 quilômetros por hora, ignorando avisos sonoros do carro.

Em 2019, também na Flórida, outro acidente fatal aconteceu em um cenário extremamente similar, acendendo a luz amarela nos órgãos reguladores. Na época, um carro da Tesla bateu contra um trailer pouco depois que o piloto automático do automóvel foi ligado. Investigadores descobriram posteriormente que o motorista não tinha mãos ao volante.

Já em fevereiro de 2021, outro veículo da empresa passou por baixo de um reboque de trator que cruzava a estrada e arrancou o teto do carro, deixando motorista e passageiro feridos. Em março, um Tesla em alta velocidade atingiu um carro da polícia, sem ao menos frear. O motorista sobreviveu e a polícia afirma que o piloto automático estava ligado.

Piloto automático

Desenvolvido pela Tesla e aprimorado ao longo dos últimos anos, o piloto automático dos veículos da companhia usa uma inteligência artificial, armada com radar e câmeras, para compreender o cenário ao seu redor. Para isso, é feita uma interpretação em tempo real de veículos e objetos, com aceleração e frenagem, sem a interferência do motorista.

A Tesla orienta aos motoristas que usem a ferramenta apenas em rodovias e mantenham as mãos sempre ao volante, para o caso de uma emergência. Na prática, no entanto, é comum ver, em vídeos, proprietários de veículos da Tesla trafegando em ruas comuns, em centros urbanos, sem nem ao menos deixar as mãos ao volante e trafegando em velocidades acima do permitido.

“Precisamos ver os resultados das investigações, mas esses incidentes são os exemplos mais recentes que mostram que esses recursos avançados de [de piloto automático] não são muito bons em detectar e, em seguida, parar um veículo em uma circunstância de rodovia”, afirmou Jason Levine, diretor executivo do Center for Auto Safety.