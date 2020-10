Vendas da Tesla aumentam conforme a demanda global acelera

As vendas da Tesla no terceiro trimestre aumentaram 44% em relação ao ano anterior, conforme a demanda global por seus veículos elétricos se mostrou mais forte do que a maioria das outras montadoras.

A empresa informou na sexta-feira (02) que entregou 139.000 SUVs e sedans de julho a setembro, em comparação com 97.000 entregas durante o mesmo período do ano anterior.

As vendas superaram até mesmo algumas das projeções mais otimistas vindas de Wall Street. De acordo com os analistas ouvidos pelo provedor de dados FactSet, eles esperavam que a empresa vendesse cerca de 137.000.

Contudo, a Telsa tem reescrito o roteiro do seu sucesso ao longo do ano em meio a uma pandemia que fechou fábricas e embaralhou linhas de abastecimento.

Vendas da Tesla aumentam pelo terceiro trimestre consecutivo

A empresa resistiu à pandemia do coronavírus melhor do que a maioria das montadoras.

Por exemplo, as vendas globais do segundo trimestre aumentaram 2,5% em relação ao primeiro trimestre. Apesar das precauções contra o vírus que forçaram o fechamento de sua única fábrica de montagem nos Estados Unidos, a empresa segue com um aumento das vendas.

Mesmo assim, as vendas caíram 4,8% em relação ao segundo trimestre de 2019.

A Tesla registrou um lucro líquido surpreendente de $ 104 milhões de abril a junho. Porém, este valor foi impulsionado pela venda de créditos de veículos elétricos para outras montadoras.

No segundo trimestre, a Tesla entregou 90.650 veículos ao lançar o novo SUV Modelo Y nos EUA e na China.

As restrições do coronavírus adotadas na área da baía de São Francisco forçaram a Tesla a fechar sua única fábrica de montagem nos EUA em Fremont, Califórnia, por quase dois meses. Ainda assim, abriram novamente em 11 de maio.

O grande número de vendas não deu um salto para as ações da empresa, que caíram 5% no sino de abertura.

No entanto, as ações da Tesla Inc. subiram bem mais de 400% este ano, atingindo um recorde histórico no mês passado. Além disso, a maioria dos analistas de Wall Street espera que essa tendência continue.