Total War: Fates Divided HREE KINGDOMS será lançado em 11 de março

Fates Divided, próximo Pacote de Capítulo para Total War: THREE KINGDOMS, será lançado no dia 11 de março. Segundo a The Creative Assembly, desenvolvedora da franquia de games, o lançamento chega junto de uma atualização considerável para todos os jogadores.

Assim, Fates Divided é o próximo Pacote de Capítulo definidor de dinastia para Total War: THREE KINGDOMS. O game se passa dez anos após os eventos turbulentos da campanha principal.

Portanto, os jogadores testemunharão o amargo fim de uma outrora grande amizade entre dois dos mais importantes senhores da guerra do período enquanto lutam para controlar o futuro da China.

Forje um novo império com um exército liderado por dois dos mais poderosos senhores da guerra da China, o impiedoso Cao Cao e o poderoso Yuan Shao. Cada um deles tem suas próprias motivações. Assim como histórias únicas para contar como parte da linha do tempo de 200 CE (Era Comum).

Assim, o jogador irá seguir na batalha com uma multidão de guerreiros que definiram uma era, como Ye Vanguard Spearmen, Xiongnu Noble Cavalry e Qingzhou Halberds, e aproveite a chance de controlar a elite do Exército do Norte, caso você reivindique a vitória sobre seus adversários.

Nova campanha

Os jogadores também podem embarcar em uma nova campanha intergeracional com Liu Yan, um homem de grande ambição e estratégia, enquanto tenta estabelecer um legado para sua família à sombra do Império Han.

Um das estratégias no jogo é usar mecânica de aspiração única para preparar o terreno para a eventual herança de seu filho Liu Zhang. Posteriormente, irá colher os frutos do trabalho árduo de seu pai, ou observe como seus melhores planos desmoronam sob seus cuidados.

O lançamento de Fates Divided dará início a uma atualização de conteúdo gratuita considerável para todos os jogadores de THREE KINGDOMS, incluindo retrabalhos para as facções Cao Cao e Yuan Shao, uma nova mecânica de Imperial Intrigue, melhorias no Faction Council e muito mais.

Como é de costume, “Fates Divided” virá acompanhado da atualização 1.7. A Creative Assembly ainda não entrou em detalhes sobre isso. Contudo, já confirmou que mudanças significativas nas mecânicas de Cao Cao e Yuan Shao estão inclusas. Mais detalhes podem ser encontrados no FAQ do blog Total War.

Sobre o game Total War

A franquia Total War é uma série de jogos para computador desenvolvidos pela desenvolvedora de jogos eletrônicos britânica The Creative Assembly. A Electronic Arts, publicou pela Activision e, por fim, pela Sega, desde 2005.

A dinâmica destes jogos de estratégia consiste na combinação dos gêneros estratégia por turnos (turn-based strategy – TBS), em um mapa de campanha e estratégia tática, em batalhas em tempo real, estratégia em tempo real (real-time strategy – RTS).

A série foi bastante aclamada pela crítica especializada e criou uma grande legião de fãS. Principalmente pelos seus gráficos realistas e pela possibilidade de criar inúmeras e diferentes tipos de estratégias.

A Creative Assembly anunciou Total War: Warhammer durante a E3, em 2015. Assim, o jogo nasceu em 24 de maio de 2016. E a segunda parte foi lançada o em 28 de setembro de 2017.

O lançamento está previsto para o final de 2021. O novo jogo é o terceiro fruto de uma parceria entre a Creative Assembly e a célebre criadora de Warhammer, a Games Workshop.

A pré-venda já começou no Steam e Epic Games Store – o título é exclusivo de PC.

Caso tenha se interessado, dá até para comprar o Total War: Warhammer 3 na pré-venda no Steam, na loja da Epic Games ou até mesmo no site oficial do jogo se quiser tratar direto com os desenvolvedores.

Warhammer 3

Os fãs de Total War podem se preparar para outra novidade! A versão Warhammer 3 está sendo desenvolvida pela Creative Assembly. A previsão é que o game esteja disponível ainda em 2021, de acordo com a desenvolvedora.

Muitos gamers esperavam por este anúncio há tempos. Prova disso foram alguns teasers que a empresa soltou na internet recentemente, causando a expectativa.

De acordo com os seus desenvolvedores, esse título é a grande culminação da trilogia Total War: Warhammer. Assim, todas as raças, criaturas, monstros e reinos de jogos anteriores também estarão no novo relançamento. Portanto, isso inclui locais como Kislev e Cathay, que ainda não tinham aparecido de fato nos jogos.

Além disso, o título também trará as facções do Caos, como Khorne, Nurgle, Slaanesh, and Tzeentch. E o diretor do jogo, Ian Roxburgh, a visão da equipe é entregar um jogo. E realmente que o jogador tenha a experiência de uma grande jornada por esse mundo, construído ao longo de anos.

Ele comentou que este foi o grande suporte dos fãs da franquia. E com isso, a equipe se tornou mais ambiciosa, para desenvolver um jogo que acertasse as expectativas dos fãs

Contudo, o que se sabe até agora, o novo título permitirá que os jogadores salvem ou explorem o poder de um deus morimbundo. Todas as suas ações serão relevantes para o desenrolar da trama. Assim, cada raça do jogo terá uma história e jornada única.

Com informações da assessoria de imprensa