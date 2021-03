Twitter poderá ter botão para usuário desfazer tuítes

Já faz algum tempo que ronda o boato de que o Twitter lançaria um botão que permitisse desfazer os tuítes. Ou seja, usuários poderiam reverter a publicação de alguma postagem segundos depois ela ter sido colocada no ar, assim como é possível fazer com os e-mails do Gmail. Agora, finalmente há indícios de que a função vai sair de fato do papel, porém de um jeito que usuários do app não esperavam.

Segundo o site de notícias The Verge, a pesquisadora de aplicativos Jane Manchun Wong se deparou com uma página inicial de configurações para assinantes que já apresenta a funcionalidade. No entanto, ao contrário do imaginado, a opção de desfazer o envio de tuítes será restrita aos usuários pagos, como parte de um novo modelo de negócios.

Assim, usuários terão de pagar uma mensalidade ou assinatura anual à plataforma para liberar alguns recursos que não fazem parte do “pacote básico”, isto é, da rede social gratuita.

A rede social do passarinho azul segue um caminho de outras plataformas, que buscam lançar cada vez mais recursos.

Twitter VIP

A ideia do Twitter, dessa forma, é manter a rede social gratuita, como sempre foi. A assinatura da plataforma, que vem sendo discutida há meses pelos executivos do Twitter, foi o caminho encontrado pela empresa para se tornar mais rentável e não depender tanto de propagandas. A ideia central seria a de levar recursos exclusivos e inéditos para esses novos assinantes da rede.

Além de desfazer tuítes, a rede social terá o Super Follow, recurso que permitirá a seguidores pagar para ter acesso a conteúdos exclusivos de determinada conta na rede.

Ainda não há previsão de quando as “assinaturas VIP” do Twitter começarão a valer, nem quanto custará. Afinal, na rede social muitos usuários torcem o nariz para essa possibilidade de conta premium. No entanto, ao que tudo indica, com essas novidades entrando no radar, o Twitter deve colocar o “passarinho dourado” em prática o quanto antes.