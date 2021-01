Veja as 5 novas funções que o Instagram deve lançar em 2021

O Instagram está sempre se atualizando e criando novas funções para uma melhor interação de seus usuários com a plataforma. Para 2021, o aplicativo já anunciou algumas mudanças que vão facilitar a vida de muita gente e gerar mais engajamento na rede social. Algumas novidades já surgiram em 2020, como o reels, outras estão sendo programadas para o novo ano e devem ser lançadas em breve. Confira algumas funções novas do Instagram.

Busca por palavra-chave

No último mês de novembro, o Instagram anunciou que a aba Explorar vai permitir fazer buscas por meio de palavras-chave. Dessa maneira, vai ser mais fácil buscar por conteúdos na plataforma.

Além disso, o recurso vai permitir que o usuário tenha acesso a uma barra de pesquisas onde poderá encontrar posts mais variados e sem marcações. No momento, a versão está em teste e deve chegar ao Brasil ao longo do ano.

Pagar pelo shop | Novas funções Instagram

O Instagram vem investindo no Shop, ferramenta que permite fazer compras na rede social. Os usuários podem encontrar produtos nas publicações no feed e nos stories postados. A expectativa, no entanto, é que as pessoas possam comprar e pagar pelo Instagram mesmo. Essa função está disponível em alguns locais e deve vir ao Brasil ainda neste ano.

Timer nos stories

A ideia é colocar abaixo dos balões dos stories quanto tempo ainda falta para aquele conteúdo ser apagado. A ideia é engajar e fazer com que os usuários assistam a mais conteúdos na plataforma. Contudo, essa função ainda está em teste e não se sabe como ela vai funcionar ou quando vai ser liberada para os usuários do Instagram.

Compartilhamento de tuítes | Novas funções Instagram

O Twitter anunciou recentemente uma integração que vai permitir o compartilhamento de tuítes no Instagram. Essa é uma atualização benéfica para ambas às redes, que vai conectar os usuários. Ainda não há data definida de quando essa ferramenta vai estar disponível, mas acredita-se que em 2021 deve chegar a todos os usuários.

Planejamento de conteúdo | Novas funções Instagram

Essa é uma novidade muito aguardada para os produtores de conteúdo digital. Pois o Instagram vai liberar um calendário planejamento de posts dentro do próprio aplicativo.

Será possível ter uma visão geral do calendário com todas as postagens no Instagram, tanto as já publicadas, quanto as agendadas. A ferramenta ainda está em fase de testes, mas deve ser lançada em 2021.