Werewolf The Apocalypse: Heart of the Forest chega ao Swicht em janeiro

O game Werewolf The Apocalypse – Heart of the Forest chegará ao E-shop do Nintendo Swicht em 7 de janeiro. A informação foi revelada pela publicador Walkabout.

O lançamento ocorre depois do anúncio do game Earthblood para diversas plataformas. Com um arquivo com 758 MB de tamanho, o game terá suporte apenas para o inglês como idioma.

Desenvolvido por Jacek Brzeziński e Artur Ganszyni, foi lançado pela primeira vez no PC, Mac e Linux via Steam e GOG no dia 13 de Outubro. A dupla também é responsável pelo roteiro e regras de inúmeros RPGs tradicional. Inclusive, são editores de diversos títulos de mesa na Polônia e em todo mundo.

No game, que é um RPG com uma narrativa imersiva o jogador é lançado até as profundezas de uma floresta primitiva.

Ela fica no centro da Europa atual. É lá que os defensores da natureza travam uma guerra antiga. Assim, há o combate contra as forças da destruição, no universo World of Darkness.

A personagem principal é Maia, uma jovem que vai à Polônia na esperança de rastrear suas raízes familiares. Enquanto busca saber mais sobre seus ancestrais, ela desvendará os segredos sombrios deles, assim como as verdades secretas sobre a última floresta primitiva da Europa Central.

Jogabilidade de Werewolf The Apocalypse

Em Werewolf The Apocalypse, o jogador explora os mitos e monstros da última selva primitiva da Europa. E pela primeira vez, poderá experimentar no Nintendo Switch.

Heart of the Forest adapta a mecânica do lendário título do universo World of Darkness, emulando a experiência de uma clássica sessão de RPG. Tanto os veteranos e recém-chegados do Mundo das Trevas irão se agradar dessa nova experiência.

Assim, Apocalipse é um RPG com foco maior em combates, com a luta constante da raça Garou contra os monstros do caos da Wyrm.

Portanto, o gamer segue em busca de uma entrada acessível neste universo rico e aclamado.

Werewolf The Apocalypse segue de “Visual Novel. Porque a escrita ajuda a complementar as lacunas deixadas pelas imagens surreais que acompanham a história. Assim, o game funciona como um romance bem escrito, onde a história oferece diferentes caminhos e rumos.

Gráficos e trilha sonora

Outro destaque interessante deste game são os gráficos e a arte apresentados pela Different Tales, desenvolvedora da obra. Eles são absolutamente deslumbrantes. Todavia apresenta os textos da história em belos cenários, com imagens animadas incríveis.

E toda a história se passa n cenário único de uma das últimas Florestas Primordiais da Europa. O design de cada personagem é excelente, com o tipo de estilo de arte que dificilmente se encontra em outros games.

Já a trilha sonora de Werewolf Heart of The Forest não apresenta uma narração para a história. Portanto, os jogadores tem que ler toda história por conta própria. Embora este jogo de terror não apresente o recurso da narração, não deixa de ser emocionante.

Isso porque os sons são ainda são envolventes, sendo que em muitos momentos sons característicos e específicos. Os jogadores podem ouvir de fundo, sonoridades que relacionam com a história. Sejam eles sons de carros, ônibus, passos, galhos se quebrando, uivos de lobos, piados de corujas e etc.

Neste ponto percebe-se que a equipe desenvolvedora teve tem todo um cuidado para se criar a atmosfera perfeita.

Pontos fortes e fracos do jogo Werewolf: The Apocalypse

Entre os pontos fortes Werewolf: The Apocalypse estão a narrativa, que é muito envolvente. Além disso, prende e é muito bem elaborada. Destaques para os gráficos e artes surreais, alto nível de imersão e personagens cativantes. Contudo, é um prato cheio pra quem gosta de ler

E por ter muitos textos, talvez isso seja um ponto fraco para os jogadores que não gostam de leitura. E não conta com legendas em português nesses textos. O que pode ser um problema para quem não domina o idioma.

Assim, Werewolf The Apocalypse – Heart of the Forest é um game diferente de tudo que estamos acostumados, diferente em um sentido extremamente positivo, entregando uma gameplay inovadora.

Além disso de todos esses aspectos mais interessantes, ele entrega cultura, qualidade e incentiva a leitura. Também os gamers podem interagir neste jogo, o que o deixa ainda mais fantástico. Ou seja, é definitivamente uma inovação do RPG de mesa para o mundo virtual. Mas mantém a essência em seus elementos e a emoção.