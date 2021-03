WhatsApp terá busca de figurinhas para Android e iPhone

Com outras quatro novas ferramentas programadas para lançamento em 2021, o WhatsApp anunciou, nesta sexta-feira, 26, outra novidade muito aguardada por usuários: a busca por figurinhas. A partir de hoje, os celulares com sistema operacional do Google e da Apple já passam a trazer o recurso, sem necessidade de atualização.

Para usar a nova função, o usuário precisa apenas abrir uma janela de conversas, seja individual ou em grupo. Depois, clicar no botão de figurinhas. Neste momento, no canto inferior esquerdo, deve aparecer o símbolo de uma lupa. Ali, é possível buscar por figurinhas no seu acervo com texto ou até com emojis.

Vale dizer que, apesar da novidade já ter sido anunciada pelo próprio WhatsApp, muitos usuários ainda não estão com o recurso ativo. Assim, é aconselhável esperar, já que a novidade está chegando de forma gradativa.

No entanto, há um detalhe que pode frustrar usuários: não dá para buscar figurinhas pelo nome, por enquanto. Ao abrir a aba de buscas, o aplicativo divide as figurinhas do usuário em sete categorias: todas, amor, saudações, feliz, triste, raiva e comemorar. Ao digitar o nome de uma figurinha, o WhatsApp ainda não traz correspondência de busca.

Ainda não se sabe quando o recurso deve chegar para o WhatsApp Web. No entanto, vale lembrar que a ferramenta já está sendo testada desde outubro de 2020, incluindo na versão para computadores e desktops.

Mais novidades

Além da busca por figurinhas, pelo menos outras quatro novidades estão no horizonte do WhatsApp. Uma das mudanças mais pedidas e celebradas por usuários é a possibilidade de aumentar a velocidade de mensagens de áudio, assim como já é feito em vídeos no YouTube. Fotos que somem após o envio também estão sendo testadas.

E sabe aquele aviso de criptografia de ponta a ponta que o WhatsApp sempre coloca em conversas? Muito bem. Apesar da segurança que essa tecnologia oferece, ela não é totalmente eficaz. Afinal, por mais que alguém não consiga acessar suas conversas diretamente pelo app, todas suas mensagens são salvas em um backup sem senhas.

Ou seja: assim que o WhatsApp faz o salvamento automático de tudo que está salvo ali no app, seja no iCloud ou no Google Drive, não há proteção extra. Agora, porém, a equipe de desenvolvedores do WhatsApp está prestes a lançar um backup com uma senha de oito dígitos. Quer acessar o que o app salvou? Precisa desbloquear o conteúdo antes.

Por fim, espera-se que o WhatsApp coloque o Reels – aquele serviço de vídeos curtos e bem editados do Instagram – integrado ao app de mensagens. O usuário não precisará abrir o app de fotos para conferir um desses vídeos.