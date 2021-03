WhatsApp anuncia 4 novidades para usuários em 2021

Seja o Facebook, o Instagram ou o WhatsApp, uma coisa é certa: inovação demanda mais inovação. Independentemente do tamanho ou do alcance de uma plataforma, de um site ou aplicativo, empresas estão sempre correndo atrás de melhorias e novas ferramentas para não deixar que seu produto fique para trás na feroz competição do mercado de tecnologia. E é justamente esse movimento vem aí novidades no WhatsApp.

Nas últimas semanas, o aplicativo, controlado pelo Facebook, anunciou mudanças e novidades em seu funcionamento. Algumas são pedidos antigos dos usuários, outras já estão gerando reclamações. Mas todas chegarão em breve ao app de mensagens.

Áudio mais veloz está entre as novidades do WhatsApp

Nada mais de podcast no WhatsApp. Uma das mudanças mais pedidas e celebradas por usuários é a possibilidade de aumentar a velocidade de mensagens de áudio, assim como já é feito em vídeos no YouTube. De acordo com o site WaBetaInfo, a ferramenta já estaria sendo desenvolvida internamente para lançar ainda este ano para iPhones e Androids.

Vale dizer que este recurso era mais do que um capricho de usuários que não querem mais ouvir áudios longos. O Telegram, que recebeu um aporte milionário nesta semana, já permite que usuários avancem áudios há algum tempo. Por isso, era inevitável que a equipe por trás do WhatsApp corresse atrás dessa possibilidade dentro de seu sistema de mensagens.

Reels integrado ao aplicativo

A onda do TikTok também vai invadir o aplicativo de mensagens. Também de acordo com o WaBetaInfo, um dos principais divulgadores de novidades do WhatsApp, o Facebook estaria testando e prestes a implementar o Reels também no aplicativo de mensagens. É aquela ferramenta do Instagram que permite a criação de vídeos curtos e bem editados.

No entanto, nada de criar esses vídeos dentro do app. A ideia, de acordo com a publicação, é permitir que usuários do WhatsApp assistam aos Reels do Facebook sem nem ao menos ter de sair do aplicativo de mensagens. Algo, hoje, já acontece com vídeos do YouTube e do Facebook. É uma maneira de manter o usuário mais tempo no WhatsApp.

Backup com senha – novidades no WhatsApp

Sabe aquele aviso de criptografia de ponta a ponta que o WhatsApp sempre coloca em conversas? Muito bem. Apesar da segurança que essa tecnologia oferece, ela não é totalmente eficaz. Afinal, por mais que alguém não consiga acessar suas conversas diretamente pelo app, todas suas mensagens são salvas em um backup sem senhas.

Ou seja: assim que o WhatsApp faz o salvamento automático de tudo que está salvo ali no aplicativo, seja no iCloud ou no Google Drive, não há proteção extra. Agora, porém, a equipe de desenvolvedores do WhatsApp está prestes a lançar um backup com uma senha de oito dígitos. Quer acessar o que o app salvou? Precisa desbloquear o conteúdo antes.

Sumiço de fotos

Este é o recurso mais perto de se tornar realidade. Seguindo também os passos do Telegram, o WhatsApp estaria implementando uma ferramenta que permite enviar fotos que são apagadas depois de alguns segundos, como se fosse um Stories ainda mais rápido e privativo. A função já está sendo testada com usuários beta desde o final de 2020.

Também de acordo com o WABetaInfo, a ferramenta será implementada por meio de um botão ao lado da barra de legendas das fotos. Ali, será possível marcar quantas vezes o receptor poderá ver a imagem, que irá sumir logo depois que a pessoa fechar a conversa. As fotos não ficam salvas e, ainda por cima, não é possível enviá-la para outras pessoas.