O Reels é o mais novo recurso queridinho dos usuários do Instagram. Ele foi criado para concorrer com o TikTok, rede social que ganhou popularidade no Brasil nesse ano. Através da ferramenta é possível gravar vídeos divertidos e editá-los, inserindo áudio e também efeitos.

Sendo assim, qualquer pessoa que tenha uma conta no aplicativo pode utilizar o Reels. Além disso, o Instagram tem beneficiado os vídeos feitos por meio da ferramenta, aumentando o alcance dos conteúdos.

O objetivo é fazer com que as pessoas fiquem o maior tempo possível dentro da plataforma, utilizando todas as ferramentas. Sem dúvidas, influenciadores digitais e produtores de conteúdo têm sido os mais beneficiados com esse recurso.

Então, se você tem um negócio e quer saber como potencializar a sua estratégia de marketing digital, leia essa matéria até o fim. Você saberá como utilizar o Instagram Reels para aumentar as suas vendas e alcançar mais pessoas.

Como funciona o Reels do Instagram

O Instagram Reels é uma função que permite criar conteúdo em vídeos com o tempo máximo de 15 segundos. Ele foi criado já há alguns meses, porém, vem se destacando até hoje na rede social.

A ferramenta é uma adaptação do Cenas. Esse foi outro recurso do Instagram que passou por um período de testes, até ser substituído. A principal diferença entre eles é que agora o usuário pode optar por mais opções no momento de compartilhar o vídeo.

Aliás, o produtor do vídeo ainda pode publicar esse conteúdo no feed ou nas stories. Se ele preferir, também pode enviá-lo via direct para os amigos mais próximos, ou compartilhar para qualquer usuário na aba “explorar”.

No que se refere à criação dos vídeos, é possível gravar um único take ou pílulas sequenciais, assim como no Cenas. Enfim, você ainda pode subir um vídeo da galeria e complementar com filtros criativos e músicas.

Ainda é possível baixar áudios de outras pessoas e fazer dublagens, assim como no Tiktok. E por falar na rede social, qual das duas é a melhor para aumentar o alcance da sua marca? Vejamos a seguir.

Reels x TikTok: qual o melhor?

O funcionamento das duas ferramentas são bastante parecidos. No entanto, o que as diferencia é que o TikTok é uma rede social independente, enquanto o Reels é um recurso do Instagram. Ou seja, isso traz uma certa limitação à ferramenta.

Além disso, o Reels do Instagram não permite parcerias pagas, assim como é feito nas stories e no feed. No entanto, o TikTok já avançou em relação a isso e permite que os seus usuários monetizem através dos vídeos que forem publicados.

Vale salientar que os clipes do TikTok podem ter até 60 segundos para usuários comuns, e até cinco minutos para quem possui mais de mil seguidores na plataforma. Sendo assim, para quem deseja ter um alcance maior com a marca, o TikTok apresenta mais recursos e possibilidades de viralização.

Porém, o Reels também atende às necessidades de micro influenciadores digitais em ascensão e produtores de conteúdo. Basta aplicar as estratégias certas para chamar a atenção do público na rede social.

Dicas para aproveitar o Reels do Instagram

Você tem uma marca e deseja entrar no universo do Reels do Instagram? Então confira algumas dicas incríveis para te ajudar a destacar os seus vídeos nessa mídia social.

Conheça o seu público

Antes de sair gravando vídeos de forma aleatória e sem estratégia, é muito importante que você conheça bem o seu público-alvo. Primeiramente descubra se ele utiliza o Instagram e em seguida crie uma comunicação e um tom de voz para se aproximar dele.

Faça ajuste nos vídeos

Antes de publicar os vídeos no Reels, defina um tema e uma duração. Explore os recursos da ferramenta e os efeitos que estão disponíveis nela.

Acompanhe as tendências atuais

Outra dica fundamental é que você acompanhe o que vem fazendo sucesso. Utilize músicas famosas na plataforma e aperfeiçoe os seus conteúdos autorais. Além disso, coloque as hashtags certas e faça parcerias com influenciadores conhecidos.

Utilize uma imagem de capa chamativa

A capa é o principal chamariz para que as pessoas cliquem e assistam ao seu vídeo. Por isso, utilize uma que seja atraente e promova um engajamento entre mais pessoas.

Publique o seu vídeo

Enfim, esse é o momento de publicar o seu conteúdo na aba “explorar”. À medida que os seus seguidores forem vendo o vídeo no Reels, o Instagram entenderá que ele é relevante e o mostrará para mais pessoas.

Agora é só colocar em prática essas dicas e potencializar as suas ações no Instagram.