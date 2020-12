Xadrez online: veja curiosidades sobre o jogo e sites para aprender

O xadrez online está na moda! Graças ao sucesso da série “O Gambito da Rainha”, na Netflix, a modalidade atrai mais interessados. Lojas registraram aumento na venda de jogos de xadrez. E de acordo com dados da ferramenta Google Trends, na semana da estreia da atração, as busca cresceram 41%.

Tanto jogadores experientes quanto os marinheiros de primeira viagem podem se divertir jogando xadrez online. Na internet há diversos conteúdos para quem deseja dicas sobre como jogar.

E mesmo que você não tenha um tabuleiro, semelhante ao mostrado na série, é possível jogar xadrez de forma online. Tanto nos dispositivos móveis, como smartphones e tablets, como em PCs e notebooks.

Assim, existem muitos jogos e aplicativos para você praticar o xadrez no smartphone, consoles, PC e browser. Veja a seguir uma lista com os melhores sites para jogar xadrez online.

Melhores sites para jogar xadrez online

A internet oferece diversas opções de sites para jogar xadrez online. Com várias funcionalidades, o usuário pode tranquilamente praticar a modalidade. Acompanhe abaixo as melhores opções.

1. Chess.com

Neste site gratuito, basta o jogador pode fazer o cadastro com seu e-mail e já pode participar de diversas partidas online. Além do e-mail, o cadastro pode ser feito via Google ou Facebook. O Chess.com é oferecido o histórico de suas partidas, assim, incluindo os erros nas jogadas.

Na versão Premium, há um programa de treinamento com aulas e exercícios, limitados. O valor do plano varia de R$ 10 à R$ 60 por mês.

2. Lichess.org

O Lichess.org é um um site focado para qualquer jogador que queria participar. Ele pode criar um perfil anônimo ou se cadastrar para integrar o ranking.

Este site tem diversos recursos visuais, bem simples de manusear. Além disso, o local tem lições de aprendizado, ideal para quem quer aprender a jogar, sem problemas.

Aplicativos de xadrez online

Além dos sites, outra forma fácil de jogar xadrez online são pelos aplicativos para Android e iOS. Assim, dá para se divertir no smartphone ou tablet. Veja os melhores apps para aproveitar.

1. Xadrez – Clash of Kings (Android)

O jogo de xadrez tem um visual bem colorido e chamativo. Assim, é um excelente app para jogar partidas contra o computador onde estiver. Há também o modo online, para jogar com adversários do mundo todo ou convidar um amigo para o duelo.

2. Xadrez (iOS)

O app Xadrez é ótimo para iniciantes. Porque ele te dá muitas lições de jogo, aberturas, encerramentos, todo o conhecimento teórico para jogar. Assim, fica mais fácil se tornar um expert em xadrez online.

Há ainda um modo de duelo para jogar contra seus amigos, em partidas online, mas seu grande destaque está no “motor” do adversário eletrônico, que ficou em 4º lugar no campeonato mundial de xadrez para computadores.

Curiosidades sobre o xadrez

A origem do xadrez é algo controverso. Mas muitos estudiosos concordam é que ele teria surgido na Ásia, mais especificamente na Índia, por volta do século VI, sendo batizado de Chaturanga.

Apesar de essa ser a versão mais aceita, outros estudiosos apontam que, o jogo teria sido criado anteriormente, na China e na Pérsia. Mas independente da versão, o fato é que o jogo tem várias curiosidades bem interessantes. Veja algumas:

Londres foi o lar do primeiro torneio internacional de xadrez, realizado em 1851.

Existem 5.949 jogadas possíveis em um jogo de xadrez.

O menor número de jogadas para conseguir xeque-mate é de apenas duas jogadas.

O tabuleiro de xadrez moderno apareceu pela primeira vez na Europa em 1090.

O tabuleiro dobrável foi inventado em 1125 por um padre que jogava xadrez.

Alan Turing desenvolveu o primeiro programa de computador para jogar xadrez em 1951. Ele testou vários cálculos e jogando de acordo com o resultados, levando vários minutos por movimento.

O computador Deep Thought se tornou o primeiro do seu tipo a vencer um mestre internacional do xadrez. O fato ocorreu em novembro de 1988, em Long Beach, Califórnia.

Oscar Shapiro se tornou mestre de xadrez aos 74 anos de idade. Já Jordy Mont-Reynaud foi o mais jovem de todos os tempos, aos 10 anos.

Se interessou em jogar xadrez online? Então aproveite as nossas dicas e comece hoje mesmo a praticar este incrível e divertido jogo! Chame os amigos, a família e faça um torneio, seguindo o clima de “O Gambito da Rainha”.