Xeque-mate! Lojas vendem mais jogos de xadrez graças a série da Netflix

Lojas vendem mais jogos de xadrez e os varejistas estão bem felizes.

O xadrez, um jogo que remonta a pelo menos 1.500 anos, é repentinamente um dos jogos que está no topo da lista de desejos. Agora as lojas estão completando os estoques para essa temporada de férias e de Natal.

Contudo, a popularidade do jogo pode ser explicada por dois grandes fatores: as pessoas estão passando mais tempo em casa durante a pandemia. E, a popularidade de “O Gambito da Rainha”, uma série da Netflix que segue a prodígia fictícia do xadrez, Beth Harmon.

Após a estreia da série em outubro, as vendas de jogos de xadrez aumentaram 87% nos EUA. Enquanto as vendas de livros sobre o jogo aumentaram 603%, de acordo com a empresa de pesquisa de mercado NPD Group.

De acordo com o relatório, os ganhos repentinos vêm depois de um crescimento estável e negativo nessas categorias.

Lojas vendem mais jogos de xadrez

“Com a covid-19, os jogos de tabuleiro se tornaram mais populares, e eu sempre comentei em meus relatórios que o básico vai dar certo. O xadrez é um deles”, disse Gerrick Johnson, analista da BMO Capital Markets.

“Mas, novamente, ninguém sabia que o xadrez iria explodir. Agora é tarde demais. Os varejistas podem aumentar os pedidos e os fabricantes podem despachar o que têm dos depósitos. Mas não serão capazes de fazer mais e atender à demanda até o próximo ano”, acrescentou.

Jeff Myers administra a The Chess Store, uma loja online dedicada ao jogo, desde 1999. Ele disse que nunca experimentou uma demanda como em 2020.

“Eu e minha esposa assistimos ‘O Gambito da Rainha’ juntos e pensamos, ‘Uau, este é um grande show’ e nos perguntamos se isso ajudaria os negócios”, disse Myers. “Desde o dia em que assistimos até agora, os negócios realmente melhoraram”.

Assim, as vendas da Chess Store em novembro são três vezes mais que no mesmo período do ano passado. Myers também disse que o tamanho médio dos pedidos está “bem alto”, com mais clientes optando por comprar jogos de xadrez de gama alta.

Com o aumento da demanda, o coronavírus também complicou sua cadeia de suprimentos. De acordo com Myers, está difícil manter certos itens em estoque.

“Por causa da covid-19, vimos um grande sucesso em nossos fornecedores no exterior. Na Índia, onde importo meus conjuntos de madeira de qualidade, eles foram bloqueados. Nossos estoques estão em queda porque nossos fornecedores não são capazes de operar ou enfrentam reduções na produção”, disse Myers.

Embora a demanda seja alta em 2020, muitos também são céticos e dizem que esse período de aumento dos negócios durará pouco tempo. Assim, eles devem aproveitar essa janela antes que as vendas volte a ser como antes.