Expectativa de vida era de 10 a 15 anos

Onça-pintada completa 25 anos e entra para o Guinness como a mais velha em cativeiro

Onça-pintada completa 25 anos e entra para o Guinness como a mais velha em cativeiro

Uma onça-pintada criada sob os cuidados do Zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), do Exército Brasileiro, entrou para o Guinness World Records por uma marca rara: Guardião é oficialmente a onça-pintada mais velha já registrada em cativeiro.

O recorde foi confirmado em 9 de junho de 2026, quando o felino chegou aos 25 anos e 90 dias. A idade chama atenção porque a expectativa de vida de uma onça-pintada costuma ficar entre 10 e 15 anos.

Guardião nasceu em março de 2001, em Tabatinga, no interior do Amazonas. Aos seis anos, chegou ao Zoológico do CIGS, em Manaus, onde vive desde 7 de agosto de 2007.

Rotina de cuidados mudou com a idade

Para chegar aos 25 anos, Guardião passou a receber uma rotina de cuidados adaptada às necessidades de um animal idoso. O acompanhamento é feito por uma equipe formada por veterinários, bióloga e tratadores.

Segundo a bióloga do CIGS, Primeiro-Tenente Eliane Carvalho, o trabalho inclui acompanhamento diário, alimentação específica, cuidados veterinários e atividades de enriquecimento ambiental.

A alimentação também precisou ser ajustada ao longo dos anos. Um dos fatores considerados pela equipe é o desgaste natural dos dentes, comum em animais que chegam à idade avançada.

Guardião ainda recebe suplementação para auxiliar na proteção das articulações e passa por avaliações veterinárias periódicas.

Onça ainda nada e sobe em estruturas

Apesar da idade, Guardião continua apresentando comportamentos característicos da espécie. O felino caminha pelo recinto, nada e utiliza estruturas elevadas instaladas no espaço onde vive.

A equipe também busca evitar procedimentos que possam oferecer riscos desnecessários devido à idade. Por isso, sempre que possível, algumas avaliações são realizadas sem a necessidade de contenção química.

O cuidado individualizado é uma das estratégias adotadas para preservar a saúde e o bem-estar do animal.

Recorde destaca fauna amazônica

A marca conquistada por Guardião também colocou o Zoológico do CIGS em evidência internacional. O reconhecimento pelo Guinness World Records reforça as iniciativas relacionadas à conservação da fauna e à educação ambiental desenvolvidas pela instituição.

A história do felino também chama atenção para a importância da preservação da onça-pintada, uma das espécies mais emblemáticas da fauna brasileira.

Com 25 anos, Guardião se tornou um dos símbolos do zoológico e da biodiversidade amazônica. A longevidade do animal é resultado de décadas de acompanhamento e de uma rotina de manejo adaptada às diferentes fases de sua vida.