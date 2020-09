O que é a Black Friday? Saiba como os ‘descontões’ chegaram no Brasil

Com origem nos Estados Unidos, a data acontece na após as Ações de Graças e os seus consumidores sempre esperam grandes promoções. Confira mais sobre como surgiu o evento:

Você provavelmente já ouviu falar dquela data cheia de promoções e descontos, mas você sabe o que é a Black Friday e onde ela surgiu? Muito mais do que um período onde sua caixa de e-mail fica lotada com divulgações das lojas, a data possui uma história.

Como muitos já conhecerm, a Black Friday é um dia inteiro reservado para grandes descontos e promoções no setor do varejo. Muitas pessoas reservam a data para fazerem grandes compras por um preço reduzido.

Assim como o termo, ela foi criada nos Estados Unidos, onde há uma grande liquidação que acontece um dia após o feriado de Ação de Graças. Ela cai na quarta sexta-feira de novembro.

Por que o termo Black Friday?

Na verdade, não existe um marco exato da criação da data. Segundo matéria da BBC, o termo foi utilizado pela primeira vez em 24 de setembro de 1869. Nesta data, dois bolsistas com grande reputação em Wall Street tentaram tomar o mercado de ouro na Bolsa de Nova York e o governo interviu elevando a matéria-prima. Assim, os preços caíram e investidores perderam fortunas. Porém, esse fato não se relaciona com o evento como conhecemos e suas promoções.

Também existem afirmações de que “Black Friday” foi o termo usado por policiais da Flórida que se referiam ao trânsito que o evento causava. Entretanto, apenas anos depois o termo tomou as proporções atuais e se tornou o maior dia de compras apenas em 2001.

Contudo, a Factory Management and Maintenance, newsletter do mercado de trabalho, reinvidicam a autoria do termo. Uma circular da empresa utilizou o termo, em 1951 ao se referir a quantidade de profissionais doentes no dia: “A síndrome da sexta-feira após o Dia de Ação de Graças é uma doença cujos efeitos adversos só são superados pelos da peste bubônica. Pelo menos é assim que se sentem aqueles que têm de trabalhar quando chega a Black Friday. A loja ou estabelecimento pode ficar meio vazio e todo ausente estava doente”.

Nos EUA, o evento reúne muitas pessoas que se empenham em filas enormes e tem a pretenção de garimpar as melhores ofertas.

Como funciona nos EUA?

Para os americanos, a data já se tornou um fenômeno cultural e econômico. Muitas lojas iniciam as vendas às 5 horas da sexta-feira, e outras já abrem no final da tarde de quinta-feira, com uma madrugada de promoções.

Hoje em dia, a preferência é pela compra online. Os principais produtos consumidos são eletrônicos e brinquedos.

Quais países adotam a data?

O Canadá passou a oferecer suas próprias liquidações após notar que diversos clientes se encaminhavam aos EUA para fazer suas comprar na data. Já o México deu o nome “El Buen Fin” (Bom fim de semana”, e a comemoração associa-se ao aniversário da revolução de 1910, e dura uma semana inteira. Outros países, como Paraguai, Austrália e Portugal também aderem a data.

Mesmo que o feriado de Ações de Graças não aconteça no Brasil, a data é incluída no calendário comercial. Além disso, inspirada na Black Friday, recentemente o país adotou a Semana do Brasil, promovido pelo Governo Federal em parceria com diversos varejistas.

Quando a Black Friday chegou no Brasil?

Foi apenas em 28 de novembro de 2010 que a data chegou no Brasil, envolvendo principalmente o varejo online. O primeiro a adotar foi o site Busca Descontos, que reuniu cerca de 50 lojas online. Naquele ano, o faturamento foi de R$ 3 milhões nas lojas online. Já o ano seguinte registrou um aumento de 88% e alcançou a marca de R$ 100 milhões.

A resistência para adotar o evento pode ter se originado do medo de comerciantes promoverem grandes descontos antes do Natal, porque os saldões geralmente aconteciam depois do Ano Novo.

Além disso, o Brasil não comemora a Ação de Graças por se tratar de um feriado americano. Ele remonta o evento em que os nativos americanos se juntaram aos colonos ingleses para ceiar, comemorando as boas colheitas do ano.

De onde vem o termo “Black Fraude”?

Nas primeiras vezes que a data aconteceu, alguns problemas a acompanharam. Muitos descontos na verdade eram falsos e muitos outros esquemas foram feitos. Muitos casos chegaram ao Procon, que tomou frente pelos consumidores. Ademais, a partir de 2012 muitas lojas receberam críticas por praticamente não darem descontos em seus produtos.

Problemáticas com o termo

Você já deve ter percebido que o nome traduzido soa um tanto estranho, já que “sexta-feira negra” pode gerar o sentido errado. Infelizmente, é muito comum a associação de coisas negativas com a cor preta, tanto no Brasil quanto nos EUA.

Todavia, já houveram tentativas de popularizar um nome alternativo. Uma das sugestões foi adotas o termo “Big Friday” para a data, mas ela não foi muito bem aceita.