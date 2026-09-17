Varejo

Luciano Hang vai pagar R$ 25 milhões de bônus para funcionários da Havan em 2026

Bilionário, dono da Havan vai pagar bônus aos funcionários

Escrito por Anny Malagolini
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O empresário Luciano Hang anunciou um bônus de R$ 1 mil para cada funcionário da Havan no fim de 2026. A iniciativa faz parte das comemorações pelos 40 anos da rede varejista e representa o dobro do valor pago aos colaboradores no ano passado. Ao todo, a empresa estima distribuir R$ 25 milhões entre os cerca de 25 mil trabalhadores. O pagamento será destinado aos colaboradores que atenderem aos critérios estabelecidos pela companhia.

Havan vai pagar R$ 1 mil aos funcionários

Segundo a empresa, o bônus é uma forma de reconhecer o desempenho dos funcionários ao longo do ano. Em 2025, a Havan havia concedido R$ 500 a cada colaborador dentro da mesma iniciativa. O valor anunciado para 2026 chega a R$ 1 mil, sem substituir outras formas de remuneração. A empresa informou que os funcionários continuam recebendo o salário e o PPR (Programa de Participação nos Resultados), conforme as regras aplicáveis.

A Havan afirma que a política de reconhecimento considera fatores como assiduidade, cumprimento de metas e dedicação às atividades durante o ano.

O anúncio ocorre em um ano de expansão da rede. Fundada há quatro décadas, a Havan se aproxima da marca de 200 megalojas distribuídas pelo país.

A empresa também destaca o crescimento do quadro de funcionários, que atualmente reúne aproximadamente 25 mil pessoas.

O empresário Luciano Hang, fundador da Havan, anunciou o pagamento do bônus como parte das ações relacionadas ao aniversário de 40 anos da companhia.

A expansão da rede também inclui a chegada da Havan a Roraima. A primeira loja da empresa no estado está prevista para ser inaugurada em 14 de novembro de 2026, em Boa Vista, capital roraimense.

Com a nova unidade, a Havan deverá ampliar sua presença nacional. Segundo informações divulgadas pela imprensa local, a rede passará a estar presente em 25 dos 27 estados brasileiros.

A chegada a Roraima faz parte do processo de expansão da varejista, que busca ampliar sua presença em diferentes regiões do país.

O que é o PPR?

O PPR é o Programa de Participação nos Resultados. Trata-se de uma modalidade de remuneração variável utilizada por empresas para distribuir valores aos funcionários de acordo com o cumprimento de metas e resultados previamente estabelecidos.

O pagamento do PPR possui regras próprias e não deve ser confundido com o bônus de R$ 1 mil anunciado pela Havan para 2026.

Com o novo pagamento, a empresa afirma que pretende marcar as comemorações de seus 40 anos e reconhecer os funcionários que contribuíram para os resultados da rede ao longo do ano.

Saiba como o dono da Havan ficou rico

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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