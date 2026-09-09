De infância humilde a bilionário: como Luciano Hang ficou rico?

Luciano Hang construiu sua fortuna a partir do varejo. A trajetória começou antes da criação da Havan e passou pela indústria têxtil, pelo comércio e por outros negócios em Santa Catarina.

Nascido em Brusque, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, em 11 de outubro de 1962, Hang é filho de Regina e Luís Hang. Os dois trabalharam por mais de 40 anos na Fábrica de Tecidos Carlos Renaux.

Foi na mesma empresa que Hang conseguiu seu primeiro emprego com carteira assinada, aos 17 anos. Antes disso, já vendia bolachas na escola.

Aos 21 anos, comprou, junto com os primos, uma fábrica de toalhas que estava parada, a Tecelagem Santa Cruz. O negócio funcionava enquanto ele ainda mantinha o emprego na indústria.

Hang também passou por outros empreendimentos ao longo dos anos. Entre eles estavam uma tinturaria de malhas, uma malharia, uma loja de tecidos, uma loja de produtos de baixo preço, um bar, pequenas centrais hidrelétricas e uma empresa de factoring.

A principal empresa, porém, surgiu em 1986.

Como Luciano Hang construiu sua fortuna?

A fortuna de Luciano Hang está ligada principalmente à Havan. A empresa foi criada em 1986, em Brusque, ao lado de Vanderlei de Limas.

A primeira unidade funcionava em uma sala de 45 metros quadrados, com um balcão e um funcionário. O negócio começou com a venda de tecidos.

O nome Havan surgiu da união dos nomes dos dois sócios: Hang e Vanderlei. Anos depois, Hang comprou a participação de Vanderlei de Limas e passou a controlar a empresa.

O crescimento do turismo de compras em Brusque ajudou a ampliar o negócio. A Havan passou a vender outros produtos e aumentou o espaço das lojas.

Em 1989, a empresa deixou a primeira estrutura e passou a funcionar em um imóvel de 2,5 mil metros quadrados, também em Brusque.

A primeira filial foi aberta em 1995, em Curitiba, no Paraná.

A partir do fim dos anos 1990, a Havan mudou o modelo de operação. Em 1999, passou a atuar como loja de departamentos. O número de produtos vendidos aumentou e a rede começou a avançar para outras cidades.

A expansão chegou a diferentes regiões do país.

Em 2017, a empresa inaugurou a 100ª loja, em Rio Branco, no Acre. Em 2020, chegou a 150 unidades com a abertura de uma megaloja em Belém, no Pará.

A rede também investiu em logística, tecnologia e distribuição para acompanhar a abertura de novas unidades.

A arquitetura das lojas passou a fazer parte da identificação da empresa. Algumas unidades receberam fachadas inspiradas na Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos.

Outro elemento presente nas lojas são as réplicas da Estátua da Liberdade. A primeira foi instalada na matriz de Brusque em 1995.

Segundo dados da Forbes de 2025 apresentados no material de referência, Luciano Hang tinha patrimônio líquido estimado em R$ 11,4 bilhões e ocupava a 31ª posição entre os brasileiros mais ricos. A origem do patrimônio indicada pela publicação é a Havan.

A Havan também passou a atuar em outras áreas. O grupo possui investimentos em energia, imóveis, postos de combustíveis e serviços financeiros.

No setor de energia, Hang investiu em Pequenas Centrais Hidrelétricas, principalmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

O grupo também opera postos de combustíveis e mantém negócios imobiliários relacionados à construção de lojas e centros comerciais.

Qual a formação de Luciano Hang e fortuna?

Luciano Hang é formado como tecnólogo em Processamento de Dados pela Universidade Regional de Blumenau (FURB).

A formação ocorreu enquanto ele trabalhava e desenvolvia os primeiros negócios. Sua carreira profissional, no entanto, começou na indústria têxtil.

Hang já relatou que teve dificuldades durante o período escolar e que foi diagnosticado com dislexia anos depois.

O primeiro negócio próprio veio aos 21 anos, quando comprou a Tecelagem Santa Cruz. A partir daí, passou por diferentes atividades empresariais até concentrar seus negócios na Havan.

O patrimônio cresceu junto com a expansão da rede.

A empresa chegou a avaliar uma abertura de capital na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. Em 2020, Hang apresentou uma avaliação de R$ 100 bilhões para a companhia. O plano não avançou.

Posteriormente, os valores considerados para a empresa caíram para R$ 75 bilhões e R$ 45 bilhões. Em 2021, uma nova tentativa de abertura de capital também não foi concluída.

A Havan permaneceu como uma empresa de capital fechado.

Família de Luciano Hang

Divulgação

Luciano Hang é filho de Regina e Luís Hang. Os dois trabalharam na indústria têxtil em Santa Catarina durante décadas.

O contato com o setor começou ainda na infância. Hang acompanhou a rotina profissional dos pais e posteriormente trabalhou na mesma fábrica.

O empresário é casado com Andrea Hang. O casal tem três filhos: os gêmeos Lucas e Leonardo e Matheus.

A família esteve presente durante as diferentes etapas da carreira empresarial de Hang, desde os primeiros negócios em Brusque até a expansão da Havan para outros estados.

História da Havan

A Havan nasceu em 1986, em Brusque. A primeira loja tinha 45 metros quadrados e um funcionário.

A empresa foi criada por Luciano Hang e Vanderlei de Limas. O negócio começou com tecidos e mudou de formato ao longo dos anos.

Em 1989, a Havan passou para uma estrutura de 2,5 mil metros quadrados. Em 1994, a empresa inaugurou uma nova sede com arquitetura inspirada na Casa Branca.

No ano seguinte, instalou a primeira réplica da Estátua da Liberdade na matriz. O símbolo passou a aparecer em outras unidades da rede.

Em 1995, a Havan também abriu sua primeira filial, em Curitiba. Depois, a expansão avançou para outras cidades da Região Sul.

A mudança para o modelo de lojas de departamentos ocorreu em 1999. A empresa ampliou o número de categorias vendidas e passou a abrir unidades fora de Santa Catarina.

A partir dos anos 2000, a rede entrou em um ciclo de expansão nacional.

Em 2017, chegou à marca de 100 lojas. Três anos depois, alcançou 150 megalojas.

Em 2026, ano em que completa 40 anos, a Havan informa ter quase 200 megalojas distribuídas pelo Brasil.

A trajetória de Luciano Hang começou na indústria têxtil e passou por diferentes negócios antes da consolidação da Havan. Foi com a expansão da rede de lojas de departamentos que o empresário concentrou a maior parte de seu patrimônio.

A primeira loja tinha 45 metros quadrados. Quatro décadas depois, a empresa se aproxima de 200 unidades.

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