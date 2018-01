LONDRES - Os principais índices acionários europeus apresentaram ganhos modestos nesta quinta-feira, lideradas por um novo aumento das chamadas ações cíclicas, enquanto atualizações e mudanças de ratings de empresas por parte das corretoras estimularam nomes individuais.

O índice FTSEurofirst 300 subiu 0,21 por cento, a 1.568 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 ganhou 0,19 por cento, a 399 pontos. A suíça Geberit teve um dos melhores desempenhos entre as ações europeias, com ganhos de 6,5 por cento, depois de divulgar aumento de 3,5 por cento nas vendas de 2017.

Na França, o Carrefour liderou o índice regional CAC 40 com avanço de 3 por cento, com os operadores dizendo que vendas mais fortes que o esperado da cadeia de supermercados no quarto trimestre compensaram o impacto negativo de novo corte na projeção de lucro.

O setor de tecnologia teve o melhor resultado na Europa, com ganhos de 1 por cento sustentados pela STMicro.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,32 por cento, a 7.700 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,74 por cento, a 13.281 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,02 por cento, a 5.494 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,49 por cento, a 23.630 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,40 por cento, a 10.432 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,94 por cento, a 5.671 pontos.

(Por Julien Ponthus e Kit Rees)