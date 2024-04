Quina 6423: resultado da Quina de terça-feira (23/04/24)

Mais uma extração da semana e a Quina 6423 traz um prêmio milionário. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) neste dia 24 de abril de 2024. O bilhete que tiver as dezenas do resultado da Quina de sábado pode ser premiado com a quantia estimada em R$ 50 milhões.

Será que hoje é seu dia de sorte?

Resultado da Quina 6423

Os números sorteados no resultado da Quina de hoje foram:

Prêmio da Quina

Nesta modalidade os apostadores conseguem ganhar prêmio em quatro faixas diferente. Dá para faturar acertando dois, três, quatro ou cinco números do resultado da Quina concurso 6423.

Nenhuma das faixas paga uma quantia fixa. As Loterias Caixa destina uma porcentagem do valor de premiação para cada um. Todos os sortudos conseguem fazer o resgate em agências da Caixa apresentando o RG e CPF.

Se a quantia for menor que R$ 1.903,98, outra opção é de retirar em casas lotéricas. Se aposta for digital, também é possível solicitar a transferência para uma conta do Mercado Pago.

No entanto, os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio do resultado da Quina concurso 6423. Sendo assim, após esse prazo, os valores vão ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Não havendo acertador do resultado da Quina em qualquer faixa, o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.