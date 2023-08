Patrocinadores A Fazenda 2023: quem deve continuar

A temporada de A Fazenda 15 batalha para manter seus patrocinadores e garantir mais marcas para a edição de 2023. O reality show tem parcerias fixas que aparecem ao longo de todo o programa, e também aquelas que ganham espaços esporádicos. Veja quem pode voltar e quem está fora nesta edição.

Quem serão os patrocinadores de A Fazenda 2023?

Principal patrocinador de A Fazenda 2020, o Banco Original deixou o programa agora em 2023, segundo noticiou a coluna F5, da Folha de São Paulo. A empresa disse ao jornal em nota que o foco de seu público agora é outro e não mais pessoas físicas, por isso resolveu deixar a lista de patrocinadores de A Fazenda e não anunciará em outros programas da TV aberta. Além das ações ao longo da temporada, durante os anos em que a parceria durou, o prêmio do vencedor ia direto para uma conta criada no banco, o que agora mudará de dinâmica.

Duas marcas que foram patrocinadores de A Fazenda no ano passado e podem retornar é a Aurora, do ramo alimentício, e a Betano, site de apostas esportivas. Ainda segundo a Folha, as duas empresas estão em negociação para a renovação. Além disso, mais algumas empresas estão interessadas na cota de patrocínio, que em tabela custa cerca de R$ 100 milhões, mas chega a receber desconto de até 80% durante as negociações com a emissora.

A Netflix também foi uma das patrocinadoras da edição do ano passado. A marca não foi uma atração fixa da temporada e ganhou ações planejadas, como a divulgação da série Só Se For Por Amor, que rendeu uma dinâmica em que os peões abriram o peito para falar da vida amorosa e também uma festa temática especial sobre a série. Ainda não há informações se a plataforma streaming irá retornar com alguma nova ação.

De acordo com levantamento de Paola Zanon e Gabriel Vaquer no Notícias da TV em outubro do ano passado, no total, A Fazenda planeja para 2023 seis cotas de patrocínio fixas, além de uma extra para o Paiol. A dinâmica do Paiol ocorre na primeira semana do programa e leva alguns famosos para um confinamento em que passam pela votação popular para ganhar a chance de entrar para o elenco fixo da temporada. Em 2021, essa cota especial foi vendida para o Tiktok, que não retornou na edição de 2022 e deixou o Paiol sem patrocinador.

A Fazenda costuma ter mais sorte com patrocinadores do que outras atrações da casa, como o Power Couple, que em 2022 deu início a sua temporada sem nenhum patrocinador e nem ganhou nova temporada em 2023. Já outros programas, como Ilha Record e A Grande Conquista, se saíram melhores. O Ilha Record conquistou marcas como Havan, Nívea, Embelleze e SBP, enquanto A Grande Conquista teve a Viva Sorte, Bagaggio e também ação da Cola Cola.

Veja também - Qual o valor do cachê para entrar em A Fazenda?

Quando começa A Fazenda 2023?

A Fazenda 2023 tem previsão de começar no dia 19 de setembro, poucos dias após o final do Top Chef, atual reality show em exibição no canal, segundo apuração de Ives Ferro, do Notícias da TV, de julho. A Record TV ainda não confirma a data, mas já se sabe que a atração começa mesmo em setembro, mês em que o reality show ganha sua linha de largada desde a sétima edição. O programa costuma ficar três meses no ar e termina em dezembro, geralmente por volta da segunda quinzena do mês.

O prêmio de A Fazenda 2023 será o mesmo das últimas edições, R$ 1,5 milhão. O vencedor pode sair do programa com mais dinheiro no bolso com dinâmicas ao longo da temporada, que muitas vezes presenteiam os competidores com dinheiro ou prêmios, além de ações patrocinadas. O segundo lugar da temporada levará um carro 0km, já o terceiro e quarto lugar não ganham nenhum prêmio na grande final.

O anúncio dos participantes da temporada ainda não foi feito pelo reality show. Por enquanto, alguns nomes são especulados na mídia e redes sociais, como Sidney Sampaio, MC Pipokinha, Karol Menezes, entre outros.