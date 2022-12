A Fazenda 15: edição de 2023 está confirmada; o que sabemos

A Fazenda 2022 mal acabou e o público já quer saber se a edição do próximo ano está confirmada. A apresentadora Adriane Galisteu falou sobre sobre a edição de 2023do reality show e já até revelou se volta ao comando do reality show em A Fazenda 15.

A Fazenda 15 com Adriane Galisteu

A Fazenda 15 está confirmada! A informação foi revelada por Adriane Galisteu no final do programa de quinta-feira, 15 de dezembro, dia da grande final da edição de 2022. A famosa confirmou que haverá temporada do reality show no ano que vem e afirmou que retornará como apresentadora da atração. Esta será a terceira edição seguida da loira.

"Atenção, A Fazenda 15 vem aí meus amores! E ela vem brilhando! Pode ter certeza que nós voltaremos ainda mais fortes, por vocês e para vocês. Ou alguém achou que seria diferente? Aqui jamais. Aliás, e vou logo avisando, a mãe tá on viu gente! E vou ter o maior prazer de apresentar esse reality doido, líder de audiência, que o Brasil inteiro ama e a apresentadora é fã. Então se prepara para o faisqueiro no ano que vem, porque ele promete", disse Galisteu.

A estreia da nova temporada deve ocorrer por volta do mês de setembro de 2023, como em todas as edições mais recentes do programa. O reality show costuma ficar no ar durante três meses, estreando em meados de setembro e terminando em dezembro.

Adriane Galisteu é a quarta apresentadora a passar pelo comando do reality show e a primeira mulher a assumir o chapéu. Em seu lugar já estiveram Britto Jr, que apresentou as sete primeiras edições, Robertos Justus, que só apresentou por dois anos, e Marcos Mion, que esteve nas edições de 2018, 2019 e 2020. Galisteu entrou no programa em 2021 e continuará contratada pela emissora em A Fazenda 15.

Final - Quem venceu A Fazenda 14?

A Fazenda 14 terminou no dia 15 de dezembro e coroou Barbara Borges como a grande campeã da temporada. Ela derrotou os colegas de confinamento e somou 61,14% da preferência do público na votação final da temporada, levando o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa.

A segunda colocação ficou com Bia Miranda, que recebeu 35,03% do favoritismo e saiu do confinamento com um carro 0km para chamar de seu.

O outro finalista da edição, Iran Malfitano, ficou com o terceiro lugar. Ele recebeu apenas 3,83% dos votos do público. No reality show da Record não há prêmio especial na final para o terceiro colocado, por isso, o ator saiu do programa apenas com os prêmios que acumulou ao longo da temporada.

Veja como foi a grande final:

Realities da Record em 2023

Além de A Fazenda 15, a Record já está com dois realities confirmados para 2023. O primeiro deles é o Power Couple Brasil, que costuma estrear em maio e também conta com Adriane Galisteu como apresentadora. Esta será a sétima edição do reality show.

O Notícias da TV teve acesso ao plano comercial do programa e diz que estão previstos 64 episódios para a competição entre casais de 2023 e que Galisteu continuará a frente do reality show. Ela apresenta o programa desde 2021. Lucas Selfie também continuará trabalhando na Cabine de Descompressão, entrevista que é realizada logo após as eliminações do programa.

O segundo reality confirmado é o Ilha Record, que irá para sua terceira edição. O programa reúne famosos em uma ilha paradisíaca para uma caça ao tesouro e costuma ser exibido a partir de julho. A previsão é que ele termine pouco antes da estreia de A Fazenda 15, assim como foi nos anos anteriores.

A primeira temporada do Ilha Record foi apresentada por Sabrina Sato, que pouco depois deixou a emissora de Edir Macedo. Em 2022, o programa foi assumido por Mariana Rios. Segundo o plano comercial ao que o Notícias da TV teve acesso, serão 46 episódios no total e Rios será mantida no comando do programa.

