Que dia começa A Fazenda 2023 e 11 participantes famosos cotados

A contagem regressiva para a nova temporada do reality show rural da Record TV já começou e logo a Record TV revelará oficialmente os nomes do elenco. Enquanto o público aguarda pela identidade dos famosos que competirão no reality show, muitas especulações tomam conta da internet. A estreia de A Fazenda 2023 será no dia 19 de setembro, uma terça-feira, e depois o programa será exibido de domingo a domingo até o mês de dezembro.

No dia 18 de setembro, será realizada a pré-estreia da temporada ao vivo na Record TV. Neste programa especial, serão revelados alguns spoilers da nova edição, detalhes do confinamento, entre outros assuntos de interesse dos fãs do reality show. No ano passado, a dinâmica também contou com uma novidade, ela teve a presença dos participantes da temporada, que conversaram com a imprensa, o que pode se repetir nesta 15ª edição.

Quando começa A Fazenda 2023

Com o início no dia 19 de setembro, A Fazenda 2023 terá como apresentadora Adriane Galisteu, que está em sua terceira temporada no reality show da Record. A primeira semana terá uma dinâmica diferenciada, pois precisará logo de cara realizar uma prova do fazendeiro - o que no cronograma comum do reality show é feito só depois de uma formação de roça - para definir quem será o Manda-Chuva da casa nos dias iniciais do confinamento e também o primeiro a indicar alguém direto para a berlinda na temporada.

Além disso, outra dinâmica que marcará a primeira semana de reality show será o Paiol, que neste ano contará com 10 competidores, segundo revelou o diretor Rodrigo Carelli. Desses dez famosos que competirão pelo carinho do público, quatro serão escolhidos em uma votação para migrar para a sede do programa e integrar o elenco oficial da edição. Serão dois homens e duas mulheres.

Depois da primeira semana de A Fazenda 2023, o jogo ganha um cronograma que raramente muda. Nas segundas-feiras, o público acompanha a prova de fogo, na terça-feira, é realizado a formação de roça, na quarta-feira é dia de conhecer o novo fazendeiro entre os roceiros da semana e na quinta-feira é realizada a eliminação. Na sexta, os participantes ganham uma festa e no final de semana, algumas ações de marcas são realizadas ou atividades especiais. No domingo, a prova de fogo é gravada, mas só exibida na segunda.

Cronograma A Fazenda 2023:

Segunda-feira: prova de fogo (gravada)

Terça-feira: formação de roça (ao vivo)

Quarta-feira: prova do fazendeiro (ao vivo)

Quinta-feira: eliminação (ao vivo)

Sexta-feira: pós-eliminação (VTs) e começo da festa (ao vivo)

Sábado: melhores momentos da festa

Domingo: prova de fogo é gravada, mas não exibida

Entenda - Como funciona a votação de A Fazenda 15?

Quem vai participar de A Fazenda 15?

A Fazenda 15 começará com 18 participantes oficiais no elenco, metade famosos homens e a outra metade de mulheres. Após a dinâmica do Paiol, esse número pulará para os 22 confinados, que disputarão por um prêmio de R$ 1,5 milhão.

Entre os nomes cotados para a edição, uma suposta lista com as identidades dos participantes da temporada vazou na metade do mês de agosto e fez barulho nas redes sociais e veículos de comunicação. Veja as celebridades que se destacaram nela:

1) MC Pipokinha - A cantora de 25 anos é um dos nomes da lista e também é uma aposta do público há vários meses. Com sua figura polêmica, ela é o tipo de celebridade que o programa costuma colocar entre os confinados. A jovem é natural de Santa Catarina, mas começou a fazer sucesso depois que se mudou para São Paulo, em meados de 2019. Ela é do ramo funk ousadia e já recebeu várias críticas por ter trechos de seus shows que contam com conotação sexual.

2) Bárbara França - Bárbara França é atriz, natural de Minas Gerais, tem 30 anos, e já fez trabalhos na Record TV. Nos últimos tempos, ela apareceu como Abisague na novela Reis (2023) e Rebeca em Genêsis (2020). Ela também esteve em Amor sem Igual (2019) no canal. Na TV Globo, seus últimos trabalhos foram Verão 90 (2019) e Tempo de Amar (2017 - 2018).

3) Sidney Sampaio - Sidney Sampaio também é ator, ele é conhecido por projetos na Record TV e TV Globo. Ele foi o personagem bíblico Josué em Os Dez Mandamentos (2015 - 2017) e A Terra Prometida (2016 - 2017), e também esteve em Topíssima (2019) e Apocalipse (2017 - 2018). Recentemente, ele se envolveu em uma polêmica, depois que foi reportado pelo Balanço Geral do Rio, que revelou em primeira mão que ele destruiu um quarto de hotel e pulou do quinto andar. Apesar do susto, ele passa bem.

4) Emilly Araújo - Esta não é a primeira vez que Emilly Araújo é cotada para A Fazenda, a famosa já surgiu em listas de possíveis participantes de outras edições é uma famosa que muita gente gostaria de ver no reality show. A influenciadora digital ficou conhecida no país em 2017, quando participou do Big Brother Brasil, na TV Globo. Ela saiu do programa como a grande campeã da temporada.

5) Juju Ferrari - Influeciadora digital com milhões de fãs nas redes sociais, Juju Ferrari é um nome que vem sendo cotado há bastante tempo, por conta de sua rivalidade com Deolane Bezerra, advogada e influencer que esteve na edição de 2022. A loira chegou a contar nas redes sociais em meados de junho que foi barrada de uma festa de São João por causa de Deolane.

6) Hadson Nery, o Hadbala - Ex-jogador de futebol e treinador, Hadson Nery é um nome bastante conhecido no país. Além de chamar atenção no Big Brother Brasil 2020, em que teve grandes embates, como com Rafa Kalimann, o famoso já participou de outro reality show, o Power Couple Brasil, competição entre casais famosos da Record TV.

7) Kadu Moliterno - Kadu Moliterno é um ator de 71 anos bastante conhecido no país. Ele tem vários projetos da TV Globo que ficaram marcados em seu currículo, como Água Viva (1980), Partido Alto (1984), Selva de Pedra (1972 - 1973), Anjo Mau (1997 - 1998), Renascer (1993), Celebridade (2003 - 2004), Malhação (1995 - 2020), entre outras. Nos últimos anos, ele trabalhou na Record TV, em Terra Prometida (2016), Belaventura (2017) e Topíssima (2019).

8) Nicholas Torres - Nicholas Torres de 23 anos, também é um dos cotados para A Fazenda 2023. O ator ficou conhecido no país por interpretar o personagem Jaime na novela infantil Carrossel (2012 - 2013). Ele não seria o primeiro integrante do folhetim do SBT no reality show, que já contou com Thomaz Costa e Lucas Santos.

9) Carolina Lekker - Carol Lekker foi Miss Bumbum em 2022 e é também influenciadora digital. Além disso, a cotada para A Fazenda 2023 também participou de A Grande Conquista, reality show da Record TV apresentado por Mariana Rios.

10) Gabriel Azevedo - Ator, Gabriel Azevedo tem 34 anos de idade e ficou bastante conhecido no país por interpretar Fabrício na novela Chocolate com Pimenta. Nos últimos anos, ele esteve em Reis (2022) e Gênesis (2021), novelas bíblicas da Record.

11) Juliano Floss Lucatel - Natural de Santa Catarina, Juliano Floss Lucatel, de 19 anos de idade, é tiktoker e influenciador digital. O rapaz tem 4,7 milhões de fãs no Instagram e mais de 13 milhões de seguidores no Tiktok. Seus vídeos na rede social somam mais de 420 milhões de curtidas.

Leia também - A Fazenda 15: veja as fotos da sede da fazenda 2023 na Record