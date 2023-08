A Fazenda 15: veja as fotos da sede da fazenda 2023 na Record

Falta menos de um mês para a grande estreia de A Fazenda 15, e o público já pode conferir como será a sede do reality rural da Record TV. Rodrigo Carelli, diretor do programa, revelou as imagens durante a live "Esquentando o Feno" no Youtube, na noite de quarta, 23 de agosto, ao lado de Adriane Galisteu, Lucas Maciel e Carioca.

Veja as fotos de como será A Fazenda 15

A sede de A Fazenda 15 foi repaginada e está ainda mais rústica, com paredes de tijolinhos e revestimento de madeira. A novidade é a varanda, com direito a poltronas e agora coberta.

Nesta temporada, a parte externa está menos colorida e parece ter referências do velho Oeste. Na edição passada, a casa de Itapecerica da Serra era verde com janelas azuis. Segundo Carelli, a mudança é inspirada na sede de Jaú, cidade que recebia o programa até 2016.

A direção ainda não divulgou as imagens do interior, mas adiantou que o reality contará com o "Rancho do Fazendeiro", um espaço dedicado a quem vencer a principal prova da semana. O Rancho do Fazendeiro ocupará o lugar do paiol depois que a dinâmica chegar ao fim, e vai funcionar como uma espécie de quarto líder - como acontece no BBB.

Ainda na live, Carelli adiantou que não haverá novidade entre os animais de A Fazenda 15. São eles: cavalo Colorado que dorme na baia com os confinados, a vaca, os porcos, ovelhas e aves.

Confira as fotos:

Quando começa A Fazenda 2023?

A Fazenda 2023 estria no dia 19 de setembro e terá duração de três meses. Essa será a 15ª temporada do reality rural. Neste ano, o programa vai reunir mais famosos na mansão localizada em Itapecerica da Serra para uma competição pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

A atração será apresentada por Adriane Galisteu, que entrou no programa na edição de 2021 e é a primeira mulher a comandar o o reality show.

