A Fazenda 15 vai começar com 28 participantes; veja os nomes cotados

A Fazenda 15 está chegando e com menos de um mês para a grande estreia o reality show já tem divulgado algumas novidades para o público. Na live especial Aquecendo o Feno, o diretor Rodrigo Carelli explicou alguns detalhes da nova edição, contou quantos participantes entrarão na sede do reality show rural na primeira semana e quantos competirão de fato pelo cobiçado prêmio de R$ 1,5 milhão!

Como vai ser A Fazenda 15?

A Fazenda 15 começará com um total de 28 participantes, mas nem todos eles seguirão no jogo. A dinâmica será a seguinte, 18 famosos farão parte do elenco oficial, entrarão no reality show logo de cara e já estarão concorrendo ao prêmio final, metade desse grupo será feminino e outra metade masculino Já os outros 10 participantes, competirão no Paiol e precisarão conquistar uma vaga no jogo.

A dinâmica do Paiol fará com que os famosos escolhidos pela produção fiquem confinados em um espaço durante a primeira semana de reality. Durante este período, o público conhecerá um pouco de cada um e votará em quem merecer continuar no programa. Geralmente, apenas um participante ganha o Paiol, mas em 2023, quatro celebridades serão escolhidas pelos fãs do reality, dois homens e duas mulheres.

Sendo assim, quatro desses dez integrarão o elenco oficial, que pulará de dezoito competidores para vinte e dois. Os seis que não forem escolhidos no Paiol, retornarão para casa.

Além de confirmar a quantidade de participantes, o diretor Rodrigo Carelli contou que a entrada dos competidores no espaço rural em que o reality show é gravado vai fazer referência as aberturas clássicas das primeiras temporadas. Para quem não lembra, nas primeiras edições, os famosos entravam montados em animais ou acomodados em carroças. Também havia a presença do público, mas isso o chefão do reality show ainda não confirmou se voltará a acontecer.

Quem está cotado para A Fazenda 2023

Nas últimas semanas, duas supostas lista dos participantes de A Fazenda 15 vazaram na web e foram replicadas em várias páginas e portais. Nelas alguns nomes polêmicos se destacam, como Rodrigo Godoy, ex-marido de Petra Gil e Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho. Veja a suposta lista vazada completa:

1) Juju Ferrari - Influenciadora digital

2) Davi Matheus - Influenciador digital

3) Erick Ricarte - Ex-A Grande Conquista

4) Julia Melo Gomes - Atriz e cantora

5) Sidney Sampaio - Ator

6) Gorete Milagres - Atriz e humorista

7) Rodrigo Godoy - Ex-marido de Preta Gil

8) MC Don Juan - Cantor

9) Karoline Menezes - Ex-Power Couple

10) Lucas Souza - Ex-marido de Jojo Todynho

11) Jackeline Martins Petkovic - Apresentadora e atriz

12) Whendy Tavares - Ex-Ilha Record

13) Carol Lekker - Miss Bumbum 2022 e influenciadora digital

14) Hadson da Silva Nery, Hadbala - Ex-jogador, técnico, ex-BBB e ex-Power Couple

15) Bia Michelle - Ex-bailaira do Faustão e influenciadora digital

16) Gabriel Tavares - Modelo e ex-BBB

17) Keyt Alves - Jogadora de vôlei e irmã de Key Alves

18) Ney Lima - Influenciador digital

19) Olivia Nobre - Cantora e filha de Dudu Nobre

20) David Mattos - Ex de Victoria Macan de A Grande Conquista

21) Rayana Diniz - Ex-A Grande Conquista

22) Gabi Cavallin - DJ e ex do jogador Antony

23) Emilly Araújo - Ex-BBB

24) Kadu Moliterno - Ator

25) Manu Batidão - Cantora

26) Juliano Floss Lucatel - Tiktoker e influencer

27) Gabriel Azevedo - Ator

28) Barbara Souza França - Atriz

Que dia começa A Fazenda 2023

A Fazenda 15 está marcada para começar no dia 19 de setembro, uma terça-feira. O programa irá ao ar após a série Quando Chama o Coração, por volta das 22h45. Quem vai apresentar a atração será Adriane Galisteu, que está a frente de sua terceira edição do reality show.

Os participantes de A Fazenda 2023 vão brigar pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. O segundo lugar levará um carro 0km para casa. As demais posições do pódio do programa vão embora apenas com os prêmios acumulados ao longo da temporada, cachê e pagamentos por atividades patrocinadas no confinamento.

O reality show tem duração média de três meses e costuma terminar por volta da segunda quinzena do mês de dezembro. A Fazenda é exibida de domingo a domingo e conta com câmeras 24 horas no Playplus, liberada apenas para assinantes do serviço.

VÍDEO: Assista a chamada do programa da Record: