Enquete A Fazenda 2023: qual ex-BBB 23 deve entrar no reality?

O reality show A Fazenda 2023 estreia em setembro, na Record. Os primeiros nomes do elenco deste ano devem ser divulgados nas próximas semanas, e as expectativas do público é que a produção convide participantes do Big Brother Brasil, como acontecem todos os anos. Qual participante do BBB 23 você gostaria de ver no programa? Vote na enquete e dê sua opinião.

Quais ex-BBB's estão cotados para A Fazenda?

Key Alves, Gabriel Fop e Cezar Black são alguns nomes de participantes do BBB 23 que circulam nas redes sociais como possíveis cotados para A Fazenda 15. Apesar dos peões ainda não terem sido confirmados oficialmente, alguns internautas especulam que a produção deve convidar ex-BBB's para o elenco.

Em junho deste ano, circularam rumores de que Key Alves, 23, já teria assinado o contrato para ser uma peoa do reality rural da Record pelo valor de R$ 120 mil. No entanto, diante dos comentários, a jogadora de vôlei debochou da suposta proposta nas redes sociais. "R$ 120 mil só?", escreveu em sua conta no Twitter.

Outro nome que está sendo falado na web é Gabriel Fop, 24. O modelo foi o segundo eliminado do BBB 23 após manter um relacionamento conturbado com a atriz Bruna Griphao, que lhe rendeu o primeiro 'cancelamento' da temporada deste ano do reality show.

Fop se quer foi confirmado no programa, mas fãs do ex-BBB pagaram U$ 40 dólares para exibir um vídeo do modelo no telão da Times Square em suposta campanha de apoio ao famoso.

Nos últimos dias, os internautas também cogitaram a possibilidade do enfermeiro Cezar Black, 35, entrar para o elenco. O baiano é um dos brothers mais populares da última exibição do BBB, sendo eliminado somente na reta final da competição.

Marília Miranda, Cristian Vanelli, Gustavo Benedeti, Larissa Santos, Paula Freitas e Ricardo 'Alface' são alguns outros ex-BBB's citados pelos fãs do reality.

Quando começa A Fazenda 2023?

A Fazenda 2023 começa em 19 de setembro, terça-feira, na faixa de horário das 22h30. Essa será a 15ª temporada do reality da Record.

Mais um time de celebridades ficará confinado na mansão em Itapecerica da Serra em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão. Além das provas, os participantes também precisam cuidar dos animais do local.

O programa também realizará mais uma vez a dinâmica do Paiol. Neste ano, oito famosos ficarão confinados em um quarto do lado de fora do programa e apenas os mais votados garantem uma vaga no elenco. Nos últimos anos, as vencedoras dessa etapa foram Sthe Matos e Bia Miranda.

Os nomes dos peões sempre são divulgados apenas alguns dias antes do início do confinamento. No entanto, além dos ex-BBB's, outros possíveis cotados já estão na boca dos internautas. É comum que os confirmados no reality show vazem antes do anúncio oficial, como ocorre todos os anos.

Alguns dos nomes que podem estar na próxima temporada do reality show são:

Bia Michelle, 22: ex-bailarina do Faustão e influenciadora digital. É ex-noiva de MC Gui, que esteve no programa ano passado.

Hadson Nery, 41, treinador de futebol, mas é mais conhecido por ter participado do BBB 20.

Karol Menezes, 27, influenciadora digital. Era casada com Mussunzinho e já esteve no Power Couple Brasil ao lado do marido em 2021.

Juju Ferrari, 37, influenciadora digital com mais de 8 milhões de seguidores no Instagram.

Lucas Souza, 21, militar do exército e influenciador digital. É mais conhecido por ser ex-marido da cantora Jojo Toddynho.

Rodrigo Godoy, 34, ex-marido de Preta Gil. O casal se separou neste ano após um escândalo de traição.

Sidney Sampaio, 43, ator. É bastante conhecido por ter feitos dezenas de novelas da Globo como "Amor à Vida" (2013) e "Salve Jorge" (2012).

