A Fazenda 2022 quando começa: reality estreia em setembro

Ansioso para saber A Fazenda 2022 quando começa? A 14ª edição do reality rural da Record estreia em setembro de 2022 e traz novamente um time de famosos em busca do prêmio de R$1,5 milhão. Adriane Galisteu segue como apresentadora do programa.

A Fazenda 2022 quando começa o reality?

A Fazenda 2022 quando começa? O reality entra no ar em 13 de setembro, terça-feira, de acordo com o colunista Fefito, do UOL. O DCI entrou em contato com a assessoria de imprensa do programa, que afirmou que a divulgação oficial ainda não começou.

Ainda não há data para a divulgação dos nomes que entrarão no programa, mas pode-se esperar ex-BBB’s, influenciadores digitais e ex-participantes de outros realities shows da Record e MTV, como é de costume.

Ainda de acordo com Fefito, a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra recebeu um convite formal para integrar o elenco de A Fazenda em 2022. Ainda não se sabe qual foi a resposta da famosa.

Deolane ganhou milhares de seguidores no ano passado por chamar atenção na web com o seu estilo de vida, com muita ostentação. Ela também arriscou seguir carreira de cantora e lançou o seu primeiro single no final de 2021, chamado Meu Menino, em homenagem ao marido MC Kevin, morto há um ano.

O jornalista também afirma que outro nome cogitado foi o de Kerline Cardoso. A cearense foi a primeira eliminada do BBB 21 e hoje trabalha como influenciadora digital. Ela estava cotada para a edição do ano passado do reality rural, mas as negociações não prosseguiram.

Em A Fazenda, os peões ficam confinados em Itapecerica da Serra, e além dos desafios dos jogos, precisam distribuir as tarefas da casa e cuidar dos animais que ficam no local.

A dinâmica ocorre de forma parecida com os demais realities de confinamento – prova do ‘líder’, que no caso se chama fazendeiro, que ganha privilégios e o direito de mandar alguém para a roça. Há também a votação entre os jogadores e o ‘poder dos lampiões’, capazes de mudar os rumos do jogo.

A Fazenda deve continuar no mesmo formato dos últimos anos, sendo exibido de segunda a sábado, às 22h45, na Record. Mas antes, o público acompanha a final do Power Couple Brasil 6, marcada para 14 de julho, e o Ilha Record, que começa em 19 de julho.

Quando começa a Ilha Record 2022

Antes da nova edição de A Fazenda, a emissora exibe mais um reality show, a Ilha Record. O programa é totalmente gravado e a audiência vota apenas na final para decidir quem deve ganhar o segundo prêmio, de R$250 mil.

O canal já liberou a lista de participantes desse ano. São eles: Jaciara Dias (ex-BBB), Vitória Bellato (ex-de Férias com o Ex), Whendy Tavares (ex-panicat), Solange Gomes (ex-Fazenda e modelo), Ste Viegas (ex-De Férias com o Ex), Aline Dahlen (ex-BBB e fisiculturista), Bruno Sutter (cantor e humorista), Raphael Sander (ator), Kaio Viana (cantor), Kaik Pereira (ator), Nakagima (surfista e ex-De Férias com o Ex), Caíque Aguiar (ator e ex-Fazenda) e Fábio Braz (ex-jogador de futebol).

Nesta ano, a apresentação fica por conta da atriz Mariana Rios – Sabrina Sato deixou a Record no ano passado e agora faz parte do Saia Justa, do GNT.

Quem vencer o jogo leva o prêmio de R$500 mil. Haverá também o campeão escolhido pelo público, que receberá o valor de R$250 mil. No ano passado, Any Borges foi a grande vencedora da atração. Mirella Santos foi a escolhida pela audiência.

