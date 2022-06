Participantes Ilha Record 2022: quem estará na 2ª temporada

Os participantes Ilha Record 2022 já foram anunciados. Treze famosos vão competir pelo prêmio de R$500 mil no reality show que vai ao ar em julho, logo após o fim do Power Couple 6. Neste ano, a atração será apresentada pela atriz Mariana Rios.

Quem são os participantes Ilha Record 2022?

Entre os participantes Ilha Record 2022, estão ex-Fazendas, ex-BBB’s e ex-De Férias com o Ex. Ao todo, são seis mulheres e sete homens que vão encarar o desafio.

Jaciara Dias , 45 anos. Ex-participante do Big Brother Portugal. Foi casada com o jogador de futebol Deco.

, 45 anos. Ex-participante do Big Brother Portugal. Foi casada com o jogador de futebol Deco. Vitória Bellato , 20 anos. Ex-De Férias Com o Ex, empresária e influenciadora digital.

, 20 anos. Ex-De Férias Com o Ex, empresária e influenciadora digital. Whendy Tavares , 27 anos. Ex-panicat e modelo.

, 27 anos. Ex-panicat e modelo. Solange Gomes , 48 anos. Ex-banheira do Gugu, ex-Fazenda ex-modelo.

, 48 anos. Ex-banheira do Gugu, ex-Fazenda ex-modelo. Ste Viegas , 30 anos. Ex-De Férias Com o Ex e influenciadora digital.

, 30 anos. Ex-De Férias Com o Ex e influenciadora digital. Aline Dahlen , 41 anos. Ex-BBB, atriz e fisiculturista.

, 41 anos. Ex-BBB, atriz e fisiculturista. Bruno Sutter , 43 anos. Cantor, humorista e jurado do Canta Comigo.

, 43 anos. Cantor, humorista e jurado do Canta Comigo. Raphael Sander , 35 anos. Ator, esteve em Verdades Secretas (2015).

, 35 anos. Ator, esteve em Verdades Secretas (2015). Kaio Viana , 26 anos. Cantor de funk.

, 26 anos. Cantor de funk. Kaik Pereira , 19 anos. Ator, ficou conhecido ao interpretar Neco na novela Chiquititas.

, 19 anos. Ator, ficou conhecido ao interpretar Neco na novela Chiquititas. Nakagima , 35 anos. Surfista e ex-De Férias Com o Ex.

, 35 anos. Surfista e ex-De Férias Com o Ex. Caíque Aguiar , 28 anos. Ator e ex-Fazenda. Fez parte do elenco de A Praça É Nossa.

, 28 anos. Ator e ex-Fazenda. Fez parte do elenco de A Praça É Nossa. Fábio Braz, 43 anos. Ex-jogador de futebol.

Como funciona o Ilha Record?

Os participantes Ilha Record 2022 precisam encontrar prêmios e um tesouro em uma ilha, como o próprio nome sugere – o reality é todo gravado e o público só participa da votação final para decidir um dos vencedores.

Os treze famosos serão divididos em dois grupos, mas já no primeiro episódio cada equipe terá um comandante, que vai ditar as regras, como a divisão das tarefas. Eles serão chamados de ‘exploradores’, já que a dinâmica consiste em explorar o local paradisíaco em busca de tesouros.

Há também o exílio, que consiste em uma espécie de caverna com diversos monitores, em que os exploradores que estiverem fora do jogo podem acompanhar e debater sobre o que está acontecendo no reality. E mais: eles vão ter o poder de interferir no jogo.

Os jogadores que forem exilados poderão voltar à competição, de acordo com a dinâmica de cada semana. A Ilha Record também conta com um ‘guardião’, que tem o poder de intervir na dinâmica.

Quem vencer o jogo leva o prêmio de R$500 mil. Haverá também o campeão escolhido pelo público, que receberá o valor de R$250 mil. No ano passado, Any Borges foi a grande vencedora da atração. Mirella Santos foi a escolhida pela audiência.

Quando estreia o Ilha Record?

O Ilha Record estreia no dia 18 de julho, segunda-feira, a partir das 22h45. A edição do programa será comandada, pela primeira vez, por Mariana Rios.

Para assistir, basta sintonizar no canal aberto da Record TV. Para quem não consegue assistir na televisão, há outra maneira de ficar ligado no programa. A plataforma de streaming da Record, o PlayPlus, libera o sinal gratuitamente. Basta realizar um cadastro simples com e-mail, senha, CPF, data de nascimento e celular.

Concluído o cadastro, é só clicar em ‘No Ar’, durante o horário de exibição do programa, para assistir o reality ao vivo.

Outros realities da Record

Enquanto o Ilha Record não estreia, o público segue acompanhando o Power Couple Brasil 6, que termina em julho. Os casais disputam o prêmio que podem chegar até R$1 milhão. Seguem na competição: Adryana e Albert; Brenda e Paixão; Eliza e Hadballa; Mussunzinho e Karoline; Luana e João; Michele e Bruno.

Em setembro, começa a 14ª edição de A Fazenda. A lista de participantes deve ser divulgada nos próximos meses.

