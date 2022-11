Iran ganha 9ª prova de fogo A Fazenda 2022; veja quem está na baia

Iran foi quem ganhou a Prova de Fogo em A Fazenda 2022. A disputa foi realizada na tarde deste domingo, 13 de novembro, no confinamento do reality show rural da Record. A disputa contou com o trio Pelé, Iran e Morango. Veja quem está na baia e qual o poder do lampião.

Como foi a Prova de Fogo de A Fazenda 2022?

A peoa Iran foi quem ganhou a Prova de Fogo em A Fazenda 2022 hoje. A disputa começou por volta das 16 horas e exigiu concentração dos participantes. A disputa consistia em formar imagens que apareciam na tela, com ajuda dos demais peões.

Após a seleção de participantes que disputariam o lampião do poder na prova de fogo de A Fazenda 2022, os peões seguiram para o quarto, vestiram os macacões do programa, se arrumaram para a disputa e partiram para a área de provas.

Qual o poder do lampião do poder desta semana?

O poder do lampião escolhido pelo público foi a opção A: "troque o terceiro roceiro por qualquer outro peão da Baia". Sendo assim, quem estiver com esse poder em mãos vai completar a formação da roça.

A chama é definida pela produção do programa sem a interferência do público. Por isso, ela é secreta e permanece um mistério até o dia da formação de roça. Quando Adriane Galisteu libera, o participante com a chama em mãos pode ler o poder em voz alta para revelar aos colegas de confinamento e também ao público o rumo do jogo.

A briga das famosas pelas chamas vermelha e amarela será transmitida já editada no programa de segunda-feira (14/11), a partir das 23h00.

Assista ao vídeos dos peões chegando já com o vencedor da prova de fogo:

Quem está na baia de A Fazenda 2022?

Pelé, Pétala, Morango e Kerline estão na baia de A Fazenda 2022.

Lugar mais temido do reality show, a baia tem algumas desvantagens. A principal delas, é que os moradores da baia não podem usar nada da sede, como banheiro, chuveiro, alguns utensílios domésticos, pia da cozinha, entre outros. É obrigatório que esses participantes tomem banho ao ar livre, encham baldes para usar o banheiro e não tirem nenhum alimento da baia, como por exemplo, os biscoitos.

