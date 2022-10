A Fazenda 2022: o que tem na Fazenda hoje, sábado – 08/10

Quem perdeu os acontecimentos da festa do fim de semana de A Fazenda 2022 poderá conferir tudo no programa desta sábado, 8 de outubro. O que tem na Fazenda hoje? O reality show terá uma edição menor hoje do que o costuma levar ao ar durante a semana, mas tem novidades para mostrar e deve desenvolver uma nova ruptura em um dos grupos da casa, o que pode resultar em reviravoltas no jogo.

O que tem na A Fazenda 2022 hoje?

Os melhores momentos da festa e do pós festa do fim de semana é o que tem em A Fazenda 2022 hoje, sábado, 8 de outubro.

O programa está marcado para começar às 22h45, após a reprise dos melhores momentos dos capítulos da semana da novela Reis. A previsão é que o programa tenha 1 hora de duração e termine às 23h45, horário da Tela Máxima, que hoje exibirá o filme 7 Segundos (2005).

A festa deste fim de semana de A Fazenda 2022 ganhou o tema Balada Industrial e foi aberta pelo DJ Malifoo. A comemoração foi tranquila e não contou com confusões, bebedeira desordenada ou alguém batendo no sino, como em festas anteriores.

O que chamou atenção tanto na festa quanto no pós-festa é o possível rompimento do grupo de Deolane com Thomaz Costa. Integrantes da “Deolândia” não gostam do envolvimento de Thomaz com Tati Zaqui – do grupo adversário – e por isso críticas ao ator tem sido feitas nos últimos dias.

Como o assunto foi comentado na casa nestas últimas horas e gerou reclamação de Thomaz – que até disse que gostaria de sair do programa, mas não tomou nenhuma atitude quanto a isso – ele deve ser abordado na edição de hoje de A Fazenda 2022.

O programa também irá mostrar como foi o relacionamento dos confinados durante o dia e estratégias de jogo que possam ser discutidas ao longo do dia, já que uma nova prova de fogo e uma nova formação de roça se aproximam.

Veja como foi o início da festa desta semana de A Fazenda 2022:

Programação dos próximos dias

Prova de fogo: amanhã, domingo (9), será realizada a nova prova do lampião do poder de A Fazenda 2022. No entanto, a disputa não é exibida ao vivo para o público. A transmissão da competição pelas chamas só ocorre na segunda-feira, em que o programa já exibe a prova editada.

Porém, no domingo já é possível saber quem venceu. Após deixarem a área de provas, os peões revelam quem ganhou a disputa e os perdedores já seguem para a baia. Geralmente, é obrigatório puxar mais alguém da sede para a baia.

Formação de roça – Terça-feira (11): a votação da casa ocorre nas terças e é realizada ao vivo em A Fazenda 2022. Primeiro, o fazendeiro – que esta semana é Alex Gallete – indica alguém. Depois, os participantes votam e o mais indicado vai parar no banquinho de segundo roceiro. Ele, ou ela, tem o poder de puxar alguém da baia e por último é realizada a dinâmica do Resta Um. Quem sobra, também vai para a roça.

Prova do Fazendeiro – Quarta-feira (12): nas quartas, é realizada a prova do fazendeiro ao vivo. Só quem participa são os roceiros da semana e um deles escapa da berlinda ao vencer a disputa. Geralmente, a prova é realizada entre três participantes, pois um dos roceiros da semana sempre é vetado na noite de formação de roça e vai direto para a berlinda.

Eliminação – Quinta-feira (13): as eliminações do programa também são ao vivo e são realizadas nas quintas-feiras. Neste dia, é definido quem entre os três roceiros da semana de A Fazenda 2022 vai deixar o confinamento de Itapecerica da Serra. O público vota em uma enquete no site oficial da Record e quem tem menos votos vai embora.

