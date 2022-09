A Fazenda 2022 participantes: quem são as peoas da edição?

A Record TV ainda esconde sua lista oficial de A Fazenda 2022 participantes. No entanto, as especulações e possíveis vazamentos não param de aparecer na mídia e redes sociais. Muito se fala em quem deve integrar o elenco da nova temporada e alguns nomes se destacam. É esperado que no total, 10 homens e 10 mulheres entrem no confinamento no dia da estreia do programa.

Kerline Cardoso – A Fazenda 2022 participantes

De acordo com o jornalista Leo Dias, do Metrópoles, sua coluna conseguiu apurar todas as participantes mulheres que farão parte do elenco de 2022 de A Fazenda. Segundo ele, Kerline Cardoso é uma dessas peoas. A famosa ficou conhecida no país em 2021, quando participou do Big Brother Brasil.

Ela foi a primeira eliminada da temporada, em um paredão contra Sarah Andrade e o cantor sertanejo Rodolffo Matthaus. Mesmo assim, diferente de alguns participantes que somem após aparecer tão pouco na atração, Kerline conseguiu se destacar. Ela foi alvo de confusão logo em seus primeiros dias de confinamento, por causa de Lucas Penteado, e depois que deixou o programa, engatou de vez na carreira de influencer.

Natalia Deodato

Natalia Deodato é outro nome apontado por Leo Dias que passou pelo confinamento do BBB. Até então designer de unhas, Natália era desconhecida pelo público e entrou no programa no time dos anônimos da edição de 2022. Ela ficou um longo tempo no programa e foi a décima terceira eliminada do reality show.

Hoje, ela soma 3 milhões de seguidores no Instagram e vive da vida de modelo e influenciadora digital. Durante o confinamento da Globo, ela viveu momentos de polêmica, principalmente após as bebedeiras das festas.

Emily Araújo

Também apontada por Leo Dias como uma das confirmadas da temporada, Emily Araújo é outro nome que surgiu por conta do Big Brother Brasil. A famosa se tornou conhecida com a décima sétima edição do reality show e saiu do programa da Globo como campeã de sua temporada, derrotando Vivian Amorim.

Emily tem mais de 4 milhões e meio de fãs no Instagram e mais de 700 mil na rede sociail de vídeos TikTok. Ela foi uma das campeãs mais jovens do programa, quando foi coroada, tinha apenas 20 anos.

Deborah Albuquerque – A Fazenda 2022 participantes

Outro nome que vem de reality show, Deborah Albuquerque também é citada como uma das confirmadas A Fazenda 2022 participantes, segundo o colunista do Metrópoles. Participante do Power Couple Brasil 5, edição de 2021, diferente de Emily, Natália e Kerline – que ficaram famosas no programa da Globo – quando Deborah apareceu nas telinhas da Record, ela já era famosa.

Atriz, influenciadora digital fitness e apresentadora, Deborah é casada com o médico Bruno Salomão e foi convidada para participar do reality show de casais da emissora de Edir Macedo, que só reúne celebridades. Com o programa, ela ampliou seu público e conseguiu chegar na final do programa. Porém, Deborah e Bruno perderam a coroa de campeões para Mari Matarazzo e Matheus Yurley e ficaram com a segunda posição da edição. Ela tem mais de 2 milhões de fãs no Instagram.

Tânia Mara

Saindo do âmbito de ex-realies, aparece entre as A Fazenda 2022 participantes confirmadas por Leo Dias a cantora Tânia Mara. Brasiliense de 39 anos de idade, ela é conhecida por hits como Se Quiser, Só Vejo Você e Leva Eu.

Ela foi casada com o diretor Jayme Monjardim Matarazzo de 2007 a 2019, com quem teve uma filha, Maysa Monjardim. Ela tem mais de 500 mil fãs no Instagram e tem mais de 259 mil ouvintes mensais na plataforma de música Spotify.

Pétala Barreiro

Pétala Barreiro é influenciadora digital e outro nome confirmado entre A Fazenda 2022 participantes, segundo o jornalista Leo Dias. A famosa de 23 anos tem dois filhos com Marcos Araújo, dono da AudioMix e do festival Villa Mix, e viveu momentos polêmicas na mídia com o conturbado divórcio que teve com o empresário.

Segundo o que relatou na época, final de 2020, ela começou a se relacionar com Marcos quando tinha 14 anos de idade e ele na casa dos 40, e sofreu abusos do ex.

Deolane Bezerra – A Fazenda 2022 participantes

Deolane Bezerra é uma das maiores apostas entre A Fazenda 2022 participantes. A advogada e influenciadora digital negou tais boatos nas redes sociais, mas segundo Leo Dias, tudo não passa de táticas para despistar o público de sua participação no reality show rural.

Com mais de 14 milhões de fãs em sua conta oficial do Instagram, mais de 6 milhões em sua conta reserva na rede social, e ainda quase 3 milhões de seguidores no TikTok, Deolane é um nome muito citado nas redes. Para quem não lembra, ela era noiva de MC Kevin, que morreu em maio de 2021, ao cair de um prédio.

Babi Mu

Babi Mu é modelo, influenciadora digital e ex-panicat. De acordo com o colunista do Metrópoles, a famosa também estará entre A Fazenda 2022 participantes. Ela trabalhou no Pânico entre 2010 e 2013 e já apareceu em outro reality show da Record, Made In Japão, que era comandado por Sabrina Sato – apresentadora que migrou para o Grupo Globo em 2022.

Babi tem mais de 3 milhões de seguidores no Instagram e mais de 730 mil fãs no TikTok.

Renata Muller

Renata Muller é influenciadora digital e também era conhecida por ser casada com o ator Victor Pecoraro, participante da edição de 2021 do reality show. De acordo com Leo Dias, ela estará no programa da Record agora que é separada do ator.

Os dois viveram uma separação conturbada após 13 anos de união. Pouco depois do divórcio, ele já foi visto em clima de apaixonado com a atriz Rayanne Morais. Nas redes sociais, o assunto polemizou quando surgiram boatos de traição por parte de Victor e pouco depois o fim do casamento foi anunciado.

Ruivinha de Marte – A Fazenda 2022 participantes

Influenciadora digital, a youtuber e tiktoker Anny Bergatin, conhecida como Ruivinha de Marte, deve aparecer entre A Fazenda 2022 participantes, segundo o jornalista Leo Dias. Natural de Urucará (AM) e criada Manaus, Anny viralizou com um vídeo em que dançava de forma atrapalhada a música Na ponta do Pé, do funkeiro Nadson, o Ferinha. Depois disso, ela começou a fazer sucesso nas redes e hoje está com quase 18 milhões de seguidores no TikTok e mais de 6 milhões no Instagram.

Ela foi citada entre as cotadas da edição de 2021, mas não chegou a participar do programa na época.